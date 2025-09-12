Roban en una iglesia de la Baronia y lo intentan en otras dos

La Guardia Civil investiga un robo en la iglesia de Algímia d'Afara y otros dos intentos en los templos de Algar del Palància y Alfara de la Baronia en la noche de este martes al miércoles.

En el caso de Algímia, los ladrones intentaron entrar por una puerta y al no conseguirlo, lo hicieron por otra. Una vez dentro, centraron buena parte de su tiempo en la sacristía, que revolvieron de arriba a abajo, tal y como explicaba a preguntas deLevante-EMV el párroco titular de las tres parroquias, José Mas. "Los cajones estaban todos abiertos, pero además abrieron las cajas que había dentro y sacaron lo del interior de estas", una acción que hace sospechar que estuvieron un buen rato en esta estancia, adelantaba.

También estuvieron en los altares, ya que los manteles amanecieron revueltos y el sagrario movido. Abrieron las hornacinas de los santos y en su búsqueda provocaron daños en algunas imágenes. "Algunas han aparecido con dedos y partes rotas, aunque son cosas pequeñas", matizaba.

Pese a esta situación, el titular de la parroquia deja claro que "no hay signos ni de profanación ni de sacrilegio", afirmaba a este diario, por lo que a su parecer todo apunta a que la intención era conseguir joyas o algunas piezas de valor.

Intento de robo

En cuanto al robo, los que entraron en la iglesia se llevaron unas cuantas monedas del lampadario y unas vinagreras de cristal y metal, "cosas pequeñas y de poco valor", hurto que reafirma la teoría de José Mas.

En el caso de Alfara de la Baronia, todo se quedó en un intento de robo, aunque tal y como ha avanzado el alcalde, Carlos Herrera, "intentaron entrar, pero no pudieron". Sí lo hicieron en la casa Abadía, la antigua casa del cura, ahora convertida en biblioteca, de donde se llevaron dos cervezas.

El titular de las tres parroquias también contactó con Algar para comprobar si allí había pasado lo mismo, y efectivamente, la cerradura de la iglesia, al igual que pasaba en los otros dos templos estaba forzada. Unos daños que también han afectado a las puertas de las iglesias que, según el sacerdote, van a necesitar trabajos de carpintería, ya que en el caso de Algar, los alrededores de la cerradura han quedado bastante perjudicados.

Ahora es la Guardia Civil la que trabaja sobre estos hechos, tras una inspección ocular realizada ya, con la que se ha iniciado una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Pese a esta situación, este miércoles y este jueves las eucaristías se han desarrollado con normalidad.