Torres Torres dice adiós a sus fiestas
El pueblo ha vivido con intensidad unas celebraciones donde no ha faltado implicación de su gente
Las fiestas patronales de Torres Torres han llegado a su fin tras varios días cargados de actividades religiosas, culturales y lúdicas que han llenado de vida sus calles.
A pesar de coincidir con el inicio del curso escolar, que ha mermado afluencia, el pueblo ha vivido con intensidad unas celebraciones donde no ha faltado implicación de su gente para mantener las tradiciones.
La invitada imprevista fue la lluvia, que impidió hacer uno de los actos más emblemáticos y esperados, el ‘Baile del Mantón’ donde se esperaba a más de medio centenar de parejas.
El alcalde, Javier Peris, ya piensa en la próxima edición, pero confía en que finalmente pueda fraguar un grupo de festeros y clavariesas.
