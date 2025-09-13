Dos años de difusión del talento local en Sagunt

Dos años de palabras son una fiesta que se debe celebrar por lo alto. Así lo entendió la Asociación de Escritores Morvedre (ADEM), que celebró su segundo aniversario con un acto conmemorativo en la sede de la Fundación Bancaja en Sagunt, donde estuvieron presentes textos de la talla de Julio Verne, George Orwell, Jane Austen, Antonio Machado, Carmen Martín Gaite y el cronista Antonio Chabret.

Los integrantes de ADEM leyeron e interpretaron algunas de sus obras más emblemáticas. A la vez, hicieron entrega de sus distinciones anuales, como socios de honor, a "dos grandes instituciones gestoras de la cultura en la comarca": el Centro Arqueológico Saguntino y Passió per Sagunt.

Amadeo Ribelles, presidente del Centro Arqueológico, recordó que desde 1957 han venido publicando la revista Arse, en un esfuerzo por difundir y conservar la cultura. Recordando que “los caminos ásperos llevan a las estrellas (Ad astra per aspera)”, Ribelles alentó a ADEM a seguir adelante. A su vez, José Antonio Pablos, presidente de Passió per Sagunt, recordó que los vasos comunicantes entre la literatura y las artes escénicas hacen posible la existencia del teatro.

Tres concursos

La Asociación de Escritores Morvedre (ADEM) nació como una iniciativa para impulsar la literatura y el talento de los escritores locales, de manera tal que sus esfuerzos dejen de ser aislados, y respondan más bien a una iniciativa conjunta. Este año, el grupo de escritores ha logrado alentar tres concursos literarios distintos; con Adacam; la Federación de Peñas, y uno, actualmente en definición, con la Sociedad Vitivinícola.

Asimismo, ADEM participó en otros actos, desde la semana cultural de la Falla el Tronaor a en eventos abiertos en FNAC Valencia y el centro comercial Epicentre, así como en el 8 de marzo con la mesa redonda 'ADEM más mujer'. Su intención es difundir los alcances de la literatura en todos los ámbitos de la vida en Morvedre.

Más actividades

Josep Ferrá, presidente de ADEM, recalcó que ya tienen más actividades programadas, desde nuevos concursos literarios hasta la participación en eventos y mesas redondas, la presentación de un libro en beneficio de los afectados por la dana, conjuntamente con la Universitat de Valencia y el ayuntamiento, certámenes como el de Escrivivir, encuentros con autores, la presencia en los mercados medieval y de Navidad, el impulso a la Feria del Libro y la Cultura de Sagunto 2026 y otros más que irán difundiendo según se confirmen.