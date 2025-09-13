El pago de una expropiación en Torres Torres obliga a subir impuestos

El alcalde de Torres Torres, Javier Peris (PP), ha enviado una carta a los vecinos y vecinas del municipio en la que se les comunica que subirá los impuestos debido a un desajuste en las cuentas municipales de 2024, que rompe la estabilidad presupuestaria y obliga a la realización de un plan económico financiero, tal y como exige la ley.

En esa circular, que firma él mismo, habla de un incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 0,3%, para este 2026 a lo que se añade la subida del impuesto de circulación (IVTM), en 0,25%; los vados y las ocupaciones de la vía pública por terrazas y sillas, se recoge en el escrito.

Causa

Peris explica a través del documento el origen de este escenario económico, que señala en el impago de una expropiación de un suelo dotacional, pendiente desde finales de la década de los 80. "Las Normas Subsidiarias de Torres Torres establecen 2 zonas dotacionales (suelo urbano de uso dotacional deportivo) en el 1987", sin embargo, tal y como se recoge en el escrito, estas parcelas del camí de la Forca eran terreno privado.

Vista de los baños árabes de Torres Torres y el parque anexo. / Daniel Tortajada

Esta situación genera todo un proceso judicial de años, ya que los propietarios reclaman el pago del suelo (expropiación), que cifran en 4.789.944,84 euros, en 2015. Más tarde, la Generalitat Valenciana suspende las expropiaciones en 2018 hasta el 2023, año en el que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional los artículos de suspensión de estas expropiaciones, por lo que los propietarios de estas reinician los procedimientos. Fue entonces cuando los afectados presentan una demanda en el Jurado Provincial de Expropiación en (2024). El Ayuntamiento contesta y fija la valoración de la parcela en 493.318,18 euros, "una oferta valorada y estudiada por técnicos externos", decía el alcalde, mientras el Jurado provincial dicta acuerdo y fija el valor de la parcela en 538.324,24 euros, a lo que se suman los intereses de demora, que ascienden a 148.888,70 euros. Un montante económico de 665.147,93 euros que ha provocado un desequilibrio económico de las arcas municipales, según el mandatario y obliga a tomar medidas.

Escrito

"Lo que se pretende con este escrito es dar una explicación al pueblo de lo que está pasando y de la situación actual de las cuentas que se han visto afectadas por estos pagos. Desde luego que nadie queremos subir impuestos, pero nos hemos visto obligados a buscar soluciones para cumplir con la estabilidad presupuestaria", terminaba.

El documento ya ha comenzado a alzar algunas voces críticas que no ven con buenos ojos una subida de impuestos.