Quart de les Valls viu amb intensitat les seues festes de setembre
La Setmana Cultural, que arranca hui, donarà pas a una programació plena de música, tradició i molta celebració popular
Quart de les Valls ja ho té tot a punt per a celebrar les seues tradicionals festes de setembre, que enguany arranquen hui, dissabte 13, amb la Setmana Cultural, i la ja clàssica Volta a Peu, que donarà el tret d’eixida a un calendari replet d’activitats per a tots els públics i gustos.
Un dels actes centrals d’esta Setmana Cultural serà el concert de la Societat Joventut Musical de Quart de les Valls, que enguany celebra el seu 40é aniversari. Per a esta ocasió tan especial, comptaran amb la participació del reconegut cantautor valencià Pep Gimeno «Botifarra», en una actuació que promet emocionar i fer vibrar al públic el diumenge 14 de setembre a les 19 hores en la Plaça Sant Miquel. «Enguany vivim unes festes molt especials amb el 40é aniversari de la Societat Joventut Musical, un motiu més per sentir-nos orgullosos del nostre teixit cultural», apunta l’alcaldessa Lara González.
La programació cultural continuarà amb el tradicional berenar per als jubilats del poble, sessions de playbacks i teatre en valencià. Aquesta setmana cultural acabarà dijous 18 de setembre, amb el sopar popular, amenitzat per concurs de truita organitzat pels Festers 2025. L’acte més solemne tindrà lloc el dilluns 22 de setembre, quan Quart de les Valls celebra el Dia del Crist, festiu local i jornada de gran significat per a tots els habitants del municipi.
Nits musicals
Pel que fa a les nits musicals, l’ambient festiu està assegurat amb les actuacions d’orquestres de gran qualitat. El divendres 19 visitarà el poble La Fiesta; el dijous 25 serà el torn de l’orquestra Nexus, dia en què Quart de les Valls celebrarà la gran festa del Dia de les Quintes, amb una vetlada que promet ser inoblidable i amb sorpreses per als millors disfressats. El segon divendres seguirà la festa amb The People Band.
També hi haurà espectacles taurins, dissabte 20 de setembre i dimarts 23, així com la tradicional setmana de vaques a la plaça de dimecres a dissabte 27 de setembre. Entre aquesta programació també hi ha activitats per als menuts i menudes, com manualitats al col·legi públic, i el diumenge parc infantil. Amb una programació diversa i pensada per a totes les edats, les festes de Quart de les Valls prometen, un any més, ser un punt de trobada, alegria i germanor per a tot el poble. «Les festes són també una oportunitat per projectar la nostra identitat i per mostrar la vitalitat d’un poble viu i unit», conclou la primera edil.
