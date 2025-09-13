Nuevo acto en Sagunt en apoyo a Palestina

Este domingo 14 de septiembre, la Coordinadora de Apoyo a Palestina del Camp de Morvedre ha organizado junto a Morvedre Acull una nueva jornada “de visibilización hacia este pueblo que está sufriendo una auténtico genocidio, apartheid y tortura por parte de Israel”, en declaraciones de Paloma Centén, miembro de la asamblea CAP Camp de Morvedre. La concentración cívica será a las 20 horas en la Plaza de la Concordia del Port de Sagunt.

Entre las acciones a llevar a cabo, insta a la “valentía para evidenciar el genocidio, el apartheid y la tortura que ejercen sobre la población, imponer sanciones, como romper relaciones en todos los ámbitos con quienes normalizan la violencia y la actuación directa para aperturar y proteger a quienes se enfrentan al odio y el bloqueo marítimo y terrestre”. En materia de reflexión estiman que “todo gobierno que calla o deja de actuar es parte del problema”.

Los componentes de la CAP ya se dieron cita en la reciente sesión plenaria con el objetivo de conseguir el apoyo político a la causa y denunciar que “los gobiernos, lejos de remediar el abuso de poder o la violencia extrema, castigan a la ciudadanía con la inacción ante sus exigencias”. Así los portavoces de este colectivo aseguran que “el veto de EEUU ahoga nuestros pasos y pone en juego nuestra seguridad, perpetuando la hambruna y el genocidio”.

Allí se señaló la "profunda violencia racial" que comete el estado de Israel sobre la población palestina, y se instó al pleno que de la misma forma lo reconociera. El alcalde, Darío Moreno, al igual que hizo meses atrás, señaló la vulneración del derecho internacional e instó a que desde la sociedad civil se redactar un escrito para proponer su aprobación en el siguiente pleno.

Denuncia pública

La pretensión de la CAP en su comparecencia en el hemiciclo saguntino era denunciar públicamente que el sionismo tiene una raíz racial y violenta, cuestiones que no encontraron respaldo. “Ni palabra de sionismo, ni palabra de segregación racial. Misma retórica de la inamovilidad del discurso consumado”. “No escuchan la petición de la ciudadanía, contestando en automático”. ”Mes a mes llevamos pidiendo un fin de relaciones con todas las entidades que colaboren con el sionismo y con el estado genocida. Para esto hace falta que desde su órgano de gobierno se pongan a trabajar y ver qué contratos, inversiones o colaboraciones pueden cesar de forma urgente, es cuestión de vida o muerte”, afirman desde la entidad.

“No nos queda más remedio que convocar nueva asamblea, para ver si podemos volver a denunciar lo mismo y llenarnos de esperanza a que quieran comenzar a trabajar sobre la evidencia”, afirman. "Todo está dicho, todo está presentado, llevamos desde febrero de 2004 pidiendo un embargo integral, ya ha llegado el momento, ¿a qué esperan a comenzar a trabajar?", concluyen.