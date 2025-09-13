El saguntino del 'cártel del fuego' afronta una petición de 7 años de cárcel

La trama urbanística del denominado 'caso Avialsa' ha vuelto a poner en aprietos judiciales al empresario saguntino Vicente Huerta, el dueño del conglomerado incluido en el 'cartel del fuego', es decir, el pacto secreto de varias compañías para repartirse el mercado de la extinción de incendios en la Comunitat Valenciana y varios puntos de España a base de un “riego de regalos” a políticos y técnicos; un 'modus operandi' destapado en exclusiva por Levante-EMV en 2013 y que les dio frutos desde 1999 a 2018 e incluso extendieron a otros países como Portugal o Italia.

Tras ser arrastrar ya varias condenas, la Fiscalía Anticorrupción le pide ahora 7 años de prisión por los delitos ‘continuados’ de cohecho pasivo y de falsedad en documento mercantil y en documento privado.

Estos últimos estarían relacionados con operaciones urbanísticas llevadas a cabo en Quartell y Alfara de la Baronia.

Vista del PAI del sector B de Quartell. / Daniel Tortajada

En las conclusiones provisionales de la Fiscalía tras un procedimiento abreviado del Juzgado de Instrucción nº 2 de Sagunt , se recuerda que Huerta contrató en 2007 en su entramado empresarial al entonces alcalde de Quartell, Francisco Huguet, "con la nómina más alta de todos los empleados" y, posteriormente, al que era su mano derecha, el entonces teniente de alcalde, Emilio Máñez.

Este poder de Huguet en asuntos incluso de otro municipio se explica, en opinión del Ministerio Fiscal, en su "gran capacidad de influencia por su poder político en el ámbito provincial y municipal", en su condición de presidente del PP en el Camp de Morvedre desde 1999 a 2007 y alto cargo del partido, pues fue diputado provincial de Valencia de 1999 a 2007, llegó a ser vicepresidente de la institución y consejero delegado de dos empresas de este organismo, la encargada de los residuos sólidos (Girsa) y la del agua, Egevasa.

El empresario Vicente Huerta, en el centro. / José Aleixandre

Obtener adjudicaciones

Para la Fiscalía, Huerta "actuó con la intención de que las empresas de su grupo, ayudadas por la capacidad de influencia y decisión de los dos ediles, obtuvieran la adjudicación de terrenos municipales para la realización de operaciones urbanísticas en municipios de la comarca del Camp de Morvedre (especialmente, Alfara de Algímia y Quartell), aunque su voluntad no era ejecutar los proyectos sino ceder a otras empresas su ejecución, con beneficio económico".

Ya condenado

Estas acusaciones suponen otro frente para un empresario ya condenado a tres años y cinco meses de cárcel por un 'cartel del fuego' por el que le pedían inicialmente 25 años de prisión. En aquel momento, fue juzgado junto al exconseller de Gobernación, Serafín Castellano, a quien Huerta sobornó con regalos valorados en 167.177,02 euros, y el acuerdo de ambos con la Fiscalía para confesar los hechos a cambio de penas menores incluyó un desembolso conjunto entre ambos de unos 904.000 euros en concepto de indemnización a las administraciones perjudicadas.

Con anterioridad, el saguntino también tuvo que abonar una multa de alrededor de 649.800 euros tras admitir en 2023 ante el Juzgado de lo Penal 4 de València que defraudó de 2009 a 2014 (excepto 2013) a través de varias de sus empresas y en el IRPF, cometiendo nueve delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. También en 2020, junto a otros tres acusados, reconoció un delito de negociaciones prohibidas e irregularidades en el proyecto del aeródromo de Viver y pagó una sanción de 900 euros que le evitó la celebración del primer juicio del caso Avialsa.

El exgerente de Avialsa, al entrar en el juzgado. / Daniel Tortajada

Los problemas judiciales de Huerta comenzaron a raíz de la denuncia que el exgerente de Avialsa, Francisco Alandí, presentó en 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción tras abandonar la empresa en diciembre de 2012; un paso que, unido a su colaboración durante el proceso y a la aportación de unos 500 documentos, fue decisivo para que la Audiencia Nacional le absolviera este año al aplicarle la excusa absolutoria.

Peor parados

Los empresarios que salen peor parados en la calificación fiscal de la pieza urbanística del caso Avialsa son los responsables de las compañías directamente implicadas en lo que el fiscal califica de «operaciones irregulares» en Quartell y la actual Alfara de la Baronia.

Por un lado, demanda 11 años a Jesús Domingo Grande (Jedoman) por los delitos ‘continuados’ de cohecho y de ‘prevaricación administrativa en concurso medial con un delito continuado de malversación agravada de caudales públicos’.

Pero la petición mayor son los 13 años de prisión que se piden para Miguel Ángel Sanjosé (Prodaemi) por los delitos ‘continuados’ de cohecho, falsedad en documento privado y “prevaricación administrativa en concurso medial con un delito continuado de malversación agravada de caudales públicos”.