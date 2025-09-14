Llena de vida a sus 103 años en Algar

Amparo Janini Abad, vecina de Algar de Palància, ha cumplido 103 años. Se trata de una de las personas más longevas de la Mancomunitat de la Baronia, tal y como apunta el cronista oficial, José Cataluña. Pese a su larga edad, su lucidez y su estupendo estado de forma llaman la atención, ya que a día de hoy es totalmente autónoma y sigue disfrutando de muchas cosas que le gustan como de la gastronomía, comiendo todo lo que se le antoja y sin que esto le genere algún problema. La vitalidad y las ganas de vivir no le faltan, prueba de ello es que cuenta las horas para el inicio de las fiestas patronales.

Esta centenaria nacida en Requena, llegó al que considera su pueblo en 1968, cuando tenía 46 años. Fue entonces cuando decidió dejar su hogar en el Grau de València, donde vivía junto a su madre, para apostar por una zona más tranquila con mayor calidad de vida, pero sobre todo, "por un lugar donde mis sobrinos pudieran salir a la calle a disfrutar, respirar mejor aire y alejarse de la capital", cuenta a Levante-EMV. Sin duda, su familia, pero sobre todo los pequeños, a los que ha criado como hijos al tratarse de una mujer soltera, fueron los que le impulsaron a tomar esta decisión "de la que no me arrepiento para nada".

Amparo durante la entrevista / Daniel Tortajada

60 años en Algar

Ella empezó conociendo el terreno los fines de semana, hasta que compró una parcela donde levantó su casa, en la que actualmente reside; aunque temporalmente tiene que abandonarla para marcharse a Alfara y estar bajo el cuidado de su sobrino, del que tanto cuidó cuando era pequeño.

Amparo en su juventud / LEVANTE-EMV

Tras casi 60 años residiendo en Algar, ha sido testigo del "gran cambio" que ha experimentado el municipio, aunque matiza que hay ciertas tradiciones que se mantienen desde hace décadas, como la costumbre de salir a la calle "a tomar la fresca", que ella sigue haciendo con cierta asiduidad. "Ahora estoy esperando con muchas ganas las Fiestas", de las que destaca la procesión. "Es el acto que más me gusta en honor a la Verge de la Mercé, que es la patrona", reconoce.

Amparo también habla de los toros, que forman parte de la programación, pero están lejos de convencerla. "No me gustan mucho. Sufro, pero si le gusta a la gente joven...", dice contando las horas para el inicio de las fiestas.

Sus gentes

Pese a que los festejos es una de las cosas que más le gusta de Algar, sus gentes están por encima. Se deshace en elogios cuando habla de sus vecinos. "Son mi familia. Desde el primer día he sido una más, me han acogido con mucho cariño y esa estima la sigo notando todos los días. Es gente maravillosa, estoy y he estado muy a gusto".

Son muchas historias las vividas en esta tierra que la ha acogido con los brazos abiertos, donde trabajó en la naranja y estuvo de cocinera cuatro años en el Casino, una época que recuerda con mucha felicidad. "Venía mucha gente a comer, era un sitio de encuentro, de comentar...", explica.

Amparo en pleno estado de forma abanicándose / Daniel Tortajada

En conversaciones con Levante-EMV admite "cómo ha cambiado la vida". "Antes todo era felicidad y ahora todo es más complicado, con más problemas",dice. También reflexiona sobre el cambio físico que ha sufrido la localidad, pues ha visto la construcción de una presa y de "un paseo precioso junto al río, que se llama el Paseo del Amor, eso antes no estaba".

Ellas junto a sus amigas disfrazadas / LEVANTE-EMV

Esta algareña de adopción y de corazón cumplía 103 años este verano y no esconde que le hubiera gustado algún reconocimiento por ser " la más mayor del pueblo". "Si no me lo hacen, yo no me enfado, porque los quiero igual y sé que ellos también me quieren a mí", dice para apostillar: "Siempre es bonito ver que se acuerdan de ti". Un comentario que seguro que no cae en saco roto.