Sagunt abre una nueva edición de su escuela de teatro

La Escuela Municipal de Teatro de Sagunt, organizada por la Concejalía de Educación, cumple este curso su vigésima edición. Es por ello que a lo largo del año se celebrarán diversas actividades artísticas a modo de celebración, como por ejemplo exposiciones, conferencias, actuaciones callejeras, lecturas dramatizadas y más sorpresas.

Con la mirada puesta en este aniversario, desde el departamento se han abierto ya las inscripciones a los tres programas que la conforman: Jugant al Teatre, Aula de Teatre Jove (en colaboración con la Concejalía de Juventud e Infancia) y formación actoral para personas adultas. Así, alumnado de todas las edades puede inscribirse ya a su correspondiente grupo para disfrutar de una experiencia de crecimiento humano y artístico con este proyecto inclusivo durante el presente curso 2025/2026.

Aniversario

"La Escuela Municipal de Teatro abre un nuevo curso con enorme ilusión, coincidiendo con la celebración de su vigésimo aniversario. Son dos décadas formando a jóvenes y adultos en el arte de la interpretación, consolidándose como un referente cultural y educativo en nuestra ciudad. Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a este proyecto y a descubrir, o redescubrir, el poder transformador del teatro", ha comentado el concejal de Educación, Raúl Palmero.

Jugant al Teatre es el proyecto pedagógico teatral que propone el departamento de Educación del Ayuntamiento de Sagunt para niños y niñas en los colegios del municipio. Por otro lado, el Aula de Teatre Jove está dedicada a adolescentes y se desarrollará en los centros juveniles. La formación actoral, que consta de tres años, será en su sede municipal. Estos tres programas se llevan a cabo de la mano del equipo pedagógico de artes escénicas de Camí de Nora, que continúa acercando los beneficios que la expresión, el juego, la improvisación y la interpretación pueden ofrecer a toda la población.

Iniciativa

La Escuela Municipal de Teatro es una iniciativa para toda la ciudadanía que desde hace 20 años impulsa el Ayuntamiento de Sagunt, a través de las concejalías de Educación, Juventud e Infancia y Cultura, con una propuesta pedagógica y artística para todas las edades.