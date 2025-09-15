La fe lleva al Saguntino al liderato

El Atlético Saguntino volvió a ganar, lo que le catapulta al liderato del grupo valenciano de Tercera RFEF, donde ya solo quedan dos equipos con pleno de puntos cuando el campeonato apenas transita por la segunda jornada. Este triunfo fue contra el Atzeneta UE, que se adelantó antes del descanso, pero vio cómo los rojillos daban la vuelta al electrónico en la segunda mitad.

Una acción del encuentro. / Atlético Saguntino

El técnico del conjunto romano, Guillem Beltrán, explica que "el gol de la victoria vino de una jugada que tenemos bastante ensayada". El míster añade que "el remate de Climent fue clave para llevarnos a casa los tres puntos", aunque lo fundamental fue, "lo que digo siempre, ganamos porque los jugadores creyeron hasta el final".

Solo dos equipos con 6 puntos

Con este resultado, el Saguntino se encarama a lo más alto de la clasificación con 6 puntos, los mismos que el Athletic Torrellano, pero por delante al haber anotado un gol más en estas dos primeras jornadas. Para la tercera, los rojillos volverán al Nou Morvedre para recibir el domingo a partir de las 17.30 horas al CD Buñol, que suma un triunfo y un empate en este arranque de campeonato.

En Atzeneta d'Albaida y después del tanto psicológico de los locales al borde del descanso, la reacción visitante no se hizo esperar y Kike Torrent equilibró el electrónico a la salida de los vestuarios con un espectacular gol desde fuera del área. Cuando todo parecía abocado a unas tablas que no eran malas, una jugada de estrategia a balón parado dio los tres puntos a los rojillos.

Muy contento

Su técnico insiste en que "creímos hasta el final y no puedo estar más contento del rendimiento del equipo, tanto de los jugadores que salieron de inicio como de los que se incorporaron posteriormente desde el banquillo", según insiste Beltrán.

Contextos distintos

Tras estos primeros dos compromisos ligueros, el técnico del conjunto romano señala que "nos adaptamos a dos contextos muy distintos, con dos rivales que nos plantearon partidos muy diferentes". Además, el míster apunta que "el Atzeneta es un grandísimo rival que va a pelear por los puestos de arriba y conseguimos ganarle en su casa".