Malla: "Con esta agresividad conseguiremos muchas victorias"

"No somos conscientes de la importancia de esta primera victoria en casa frente a un gran rival". Así resume el entrenador del Fertiberia BM Puerto Sagunto, Toni Malla, el triunfo de su equipo contra el BM Proin Sevilla (28-24) en el estreno de la temporada en la División de Honor Plata.

El técnico catalán reconoce que "no hicimos un partido brillante", algo "normal" en este arranque de curso en el que "nos faltan automatismos". Sin embargo, destaca el rendimiento de los suyos "en defensa, donde, a pesar de dos o tres desajustes, estuvimos maravillosos", con un buen apoyo desde la portería "en momentos importantes".

Claves

Entre las claves de la victoria, Malla señala dos aspectos que se habían trabajado durante la semana, como fueron "atacar el contragol, porque ellos hacen dos cambios, y buscar sus calles en lugar del centro". Tras una "semana difícil", el técnico del Fertiberia se muestra "orgulloso" por el "esfuerzo" de sus jugadores, que en varios casos tuvieron que estar sobre la pista más tiempo del recomendable.

Vista del pabellón durante el partido. / Pepa Conesa

Además del "oficio" demostrado por su equipo, el catalán también tiene palabras para los cerca de 1.200 aficionados que no fallaron en esta primera cita de la temporada y que "apretaron cuando se acercaron en el marcador", según Malla. Como conclusión en esta primera jornada, el entrenador rojiblanco punta que "con esta actitud, intensidad y agresividad, conseguiremos muchas victorias".

Siempre por delante

El Fertiberia siempre estuvo por delante en el marcador, pese al lastre que supuso fallar sus primeros tres lanzamientos desde los 7 metros. Los rojiblancos parecían tener pleno control del encuentro, pero los sevillanos nunca se desengancharon del partido y un último arreón hizo temer un desenlace demasiado igualado para la tranquilidad porteña. Con 24-23 y menos de siete minutos por jugador, un certero tiempo muerto de Toni Malla permitió reordenar las ideas y poner tierra de por medio con un parcial de 3-0.

Visita a un recién ascendido

Los 6 goles de Arnau Fernández y los 5 de Jacob Pelko, infalible desde los 7 metros, encabezaron la tabla de anotadores de los rojiblancos, que la segunda jornada viajarán hasta Zaragoza para medirse a un recién ascendido, que saldó la primera jornada con derrota en Pamplona ante el Anaitasuna (32-28).