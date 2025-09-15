Herido por asta de toro en las fiestas de Canet
Un hombre de 70 años ha sufrido un importante desgarro en uno de los brazos
Los 'Bous al carrer' de Canet d'en Berenguer terminan con un gran susto en la última tarde de reses, la quinta de las fiestas patronales.
Una vaca de la ganadería Laura Parejo de Cabanes ha embestido a un hombre que disfrutaba de los festejos en una de las "rateras" de la plaza. Testigos presenciales aseguran que en "un despiste", la vaca ha pasado rozando los barrotes y ha enganchado a uno de los aficionados provocándole un "herida seria" en el brazo, adelantaban a Levante-EMV.
Tanto es así que tras una primera intervención de los servicios médicos, el herido ha tenido que ser trasladado al Hospital de Sagunt, donde según fuentes del ayuntamiento, "tendrá que ser intervenido. No es grave, pero requerirá quirófano", contaban a este diario.
Desgarro en el brazo
El herido ha salido por su propio pie junto a varios voluntarios taurinos, que le han acercado a la ambulancia para que fuera atendido por el médico. Según ha podido conocer Levante-EMV aunque la herida ha sido provocada por asta de toro, no es profunda y no ha afectado a ninguna arteria, si bien presentaba un importante desgarro que obligará a puntos de sutura.
Se trata de un hombre de Port de Sagunt de 70 años de edad, conocido por su afición a los toros.
