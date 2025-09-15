Primera semana completada, a por el nuevo curso

En educación todo no vale. Empiezo este nuevo artículo muy tajante porque creo, sinceramente, que una persona no está siendo razonable cuando describe a unos como muy malos cuando estos no lo son tanto y, por el contrario, los suyos son benévolos, comprensivos y hasta los describen como salvadores.

Pues les diré, que ni los malos lo son tanto, ni sus buenos tampoco son benditos y salvadores, y mucho menos cuando el problema de la educación en España radica en que ningún gobierno, ni autonómico como nacional han querido trabajar en consenso por una educación con futuro y con continuidad. Siempre ha sido un arma de doble filo, un puñal que clavar al contrincante en el momento más inesperado y una herramienta para manipular y ganar votos, olvidando que lo que está en juego es la educación de todo un país, un derecho fundamental en nuestra convivencia y para nuestro futuro como sociedad.

Y, tristemente, iniciamos un nuevo curso escolar con el mismo juego de unos y de otros, misma política insípida, incoherente y vacía. Un año que empieza marcado por la dana y la reconstrucción, una vuelta a empezar con deficiencias, sí, pero con esperanza porque tras pocos meses y ya con la primera semana completada, gran parte del alumnado ya está incorporado, aprendiendo a aprender, formándose, soñando… Pero esos otros, empeñados en la crítica, gritando que no se ha llegado, que son barracones, que no es manera de empezar… Señores, este desastre histórico nos tocó y casi nos hundió, y ante la adversidad la unión hace la fuerza y la crítica destruye y no ayuda, pero allá ustedes. En lo local, más política vacía, más propaganda de un lado buscando el voto electoral y más crítica, pero muy poca unión y comprensión, cuando repetimos, ni los malos lo son tanto ni sus buenos tampoco son salvadores.

Es por ello que, a este nuevo curso le pido sentido común, menos hipocresía, menos política en las aulas y más trabajo para que la educación, tanto a nivel nacional como autonómico sea el eslabón que una y que transforme, porque ahí reside unos de los verdaderos objetivos de la educación, transformar nuestra sociedad para lograr que ésta sea mejor que la anterior y que en estos tiempos y por el momento, parece que no hayamos aprendido la lección.