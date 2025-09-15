La rivalidad regresa a la Unión Musical Porteña

La rivalidad ha vuelto a la Unión Musical Porteña (UMP) a la hora de definir quién gestionará la sociedad en los próximos cuatro años. Tras meses de tensión que generaron numerosas desavenencias entre dos corrientes y acabaron provocando tanto la mediación de la Federación de Bandas de música de la Comunitat Valenciana como la creación de una gestora, dos listas con nuevos rostros al frente optan ahora a liderar la entidad.

Una de ellas es la que se presenta como la "Candidatura de los Músicos y Promotores de la UMP", integrada por una combinación de socios fundadores y músicos en activo. La encabeza el periodista del Port de Sagunt Ignacio Belzunces, promotor de la UMP, exsecretario de la entidad, socio fundador y Medalla de Plata de la ciudad 2024, junto a la música Eva M.ª García Sales como aspirante a vicepresidenta y de tesorera, Asunción Edo, expresidenta en dos ocasiones y socia fundadora.

Nacho Belzunces, al recoger la Medalla de Plata en 2024. / Daniel Tortajada

La otra opción es la liderada por otro periodista del Port, Paco Quiles, redactor de Àpunt Media, quien aspira a la presidencia con un equipo que mantiene a integrantes de la lista encabezada hace unos meses por el exedil de Iniciativa Porteña, Sergio Paz, pero que finalmente, fue rechazada en asamblea en una votación donde se acordó que la entidad pasase a estar en manos de una gestora de forma temporal hasta la convocatoria de elecciones.

"Modernizar tradiciones"

El equipo que acompaña a Paco Quiles combina experiencia profesional, gestión asociativa y un vínculo con la propia escuela de música de la UMP, donde estudia su hija. Como vicepresidenta está Concepción García San Juan, Silvia Lechón como secretaria, María Ángeles Murciano como tesorera y tres vocalías ocupadas por Sofía Guillermina Escribano, Daniel Carrillo y Magdalena Fuertes.

Paco Quiles, en las instalaciones de Àpunt, donde trabaja. / Levante-EMV

Como explica el propio Quiles, “Sergio Paz ha decidido dar un paso al lado y abandonar la candidatura previa, favoreciendo así la renovación de la entidad y la entrada de un nuevo equipo que asume el reto de modernizar la UMP con el lema “Modernizando tradiciones, impulsando el futuro musical”.

Entre sus retos, resalta la importancia de «abrir una nueva etapa» y aboga por aspectos como la mejora de la comunicación con socios y medios, dinamizar las redes sociales y la web, consolidar la escuela de música como pilar formativo y dar mayor proyección a sus agrupaciones musicales, utilizar nuevos espacios emblemáticos de la ciudad para la actividad musical y la mayor presencia de las agrupaciones de la UMP en la vida cultural y festiva del Port, además de impulsar su participación en certámenes musicales.

Lista más amplia

La candidatura que tiene a Belzunces como cabeza de lista es más amplia en número pues en la secretaría se postula el músico Ricardo Vázquez y completan la candidatura once vocales, también integrantes de distintas agrupaciones de la sociedad: José Antonio Adelantado, Sandra Guiblet, Yann Mével, Alicia Murria, Javier Torada, Tamara Fuertes y Francisco Javier Espadas. Entre sus objetivos coincide en aumentar la difusión de actividades y fomentar la presencia de la UMP en redes sociales o mejorar la comunicación con socios así como consolidar la escuela, atrayendo más jóvenes a ella y mejorando las becas. También apuesta por promover la transparencia, abrir la sociedad musical a la ciudadanía y extender sus producciones, optimizar el empleo de la sociedad y reducir gastos, realizar elecciones sindicales, habilitar un observatorio de subvenciones para captar ayudas y crear una Asociación de Familias del Alumnado, entre otras medidas.

La elección entre una y otra se decidirá en la próxima asamblea general prevista para principios de octubre. En ella, como ya ocurrió hace unos meses, se espera una alta participación para definir el rumbo de la sociedad.