Sagunt fortalece su hermanamiento con la ciudad de Cecina

Una delegación saguntina, encabezada por el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y las concejalas María José Carrera y Nuria Carbó, han visitado la ciudad italiana de Cecina, una localidad hermanada con Sagunt. Este hermanamiento se remonta al año 1981. La visita ha sido con motivo de la 64ª Targa Cecina. Durante su visita mantuvieron una reunión en el ayuntamiento de la ciudad italiana y disfrutaron de las actividades relacionadas con la Targa.

Los representantes institucionales han estado acompañados por las Falleras Mayores de Federación Junta Fallera de Sagunt y otros miembros del colectivo fallero, quienes han estado 10 días en la ciudad hermanada disfrutando de las fiestas. Una programación que ha permitido intercambiar cultura y tradiciones, como la noche de las paellas.

Las autoridades de ambas ciudades en una cita institucional / Ayuntamiento de Sagunt

Hermanamiento

Moreno destaca el trabajo que está haciendo el Ayuntamiento de Cecina para “impulsar” el hermanamiento con Sagunt “poniendo esfuerzo, tiempo y dedicación”. Asimismo, señala que “en un momento internacional tan complicado el mensaje de nuestro hermanamiento es más potente que nunca sobre la necesidad de construir puentes entre culturas y países diferentes”.

La comitiva dijo este lunes adiós a su estancia disfrutando el domingo de la tradicional Targa y del desfile de los carros, en el que las autoridades y los representantes de la FJFS desfilaron en un recorrido institucional previo.