Sagunt invierte 325.000 € en la mejora de los centros educativos

El Ayuntamiento de Sagunt ha invertido 325.000 euros en unas obras de mejora de los centros educativos en lo que va de año. El departamento de Educación ha desarrollado un plan de intervenciones que ha abarcado desde obras menores y mantenimiento general hasta actuaciones de rehabilitación y adaptación climática. En total, se han ejecutado más de 40 intervenciones en 13 instalaciones escolares.

“El momento de crecimiento que estamos experimentando debe venir acompañado de un refuerzo del sistema escolar para poder garantizar la calidad educativa en los centros, pero la Generalitat no está dando respuesta”, ha advertido el alcalde, Darío Moreno. “Llevamos dos años reclamando tres nuevos centros escolares y la prometida rehabilitación del CIPFP Eduardo Merello, que no llega nunca. Pero, además, es esencial invertir en los centros que ya tenemos para que estén en condiciones dignas, seguras y adaptadas al presente”, ha añadido.

Una de las principales acciones ha sido la ejecución de contratos menores de obra con una inversión total aproximada de 150.000 euros. En el CEIP María Yocasta se ha impermeabilizado la cubierta del edificio principal y se han realizado obras de adecuación en el patio escolar. Mientras que en el CEIP Cronista Chabret se ha sustituido la carpintería antigua de madera por ventanales nuevos, con criterios de eficiencia energética. También se ha actuado en el CEE Albanta con el asfaltado del patio para garantizar la seguridad y accesibilidad del alumnado con necesidades educativas especiales.

“Estas inversiones han supuesto un esfuerzo económico y organizativo para el ayuntamiento, pero demuestran que, cuando hay voluntad, hay resultados”, ha explicado el concejal de Educación, Raúl Palmero, quien ha urgido a la Conselleria de Educación a “avanzar de forma decidida en la accesibilidad, la climatización y la instalación de sombras en los centros educativos”. “No es admisible que en pleno 2025 haya centros que no cuenten con ascensores y que muchas aulas sigan siendo hornos en verano y congeladores en invierno”, ha añadido Palmero.

Refuerzo del mantenimiento estructural

Además de estas obras, se ha reforzado el mantenimiento estructural de los centros educativos a través de la empresa pública SAG, con un incremento de la encomienda fija en 39.000 euros, elevando el presupuesto anual para 2025 a 339.000 euros.

Solo entre los meses de enero y julio ya se han invertido 175.000 euros en actuaciones de mejora, una cifra que sube a 245.000 euros si se suman los trabajos ejecutados en agosto. Destacan la creación de la zona de almacenamiento y resguardo de juguetes de infantil en el CEIP Victoria y Joaquín Rodrigo, el cambio de suelo en la biblioteca del CEIP Pinaeta o la adecuación de la sala de almacenamiento deportivo en el CEIP José Romeu.

Calendario

El calendario se ha organizado concentrando la mayoría de las intervenciones en los meses de verano para minimizar el impacto en el desarrollo lectivo.

Entre septiembre y diciembre se prevé una inversión adicional de 94.000 euros.