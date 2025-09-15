Sale al rescate de su madre en la playa de Canet y acaba en apuros

Tres personas han sido trasladadas al Hospital de Sagunt esta tarde, después de ser atendidas por el servicio de salvamento y socorrismo de la playa de Canet d'en Berenguer.

Los hechos ocurrían pasadas las 15 horas de este lunes, cuando una mujer de 74 años disfrutaba de un baño en el mar a la altura de una de las pizzerías que hay en el paseo. Al darse cuenta de que no tocaba y que tenía serios problemas para salir, ha comenzado a dar señales de alerta hasta que su hijo se ha dado cuenta y ha entrado a rescatarla, sin que esto haya sido posible.

Por circunstancias que se desconocen, el joven de 39 años también ha tenido que solicitar ayudar al ver que la situación se complicaba y no podía salir, ni tampoco su madre, por lo que de inmediato, los socorristas han tenido que intervenir y rescatarlos.

Asistencia

Una vez en la orilla, han tenido que ser asistidos por los médicos, atención a la que se ha sumado una tercera persona, la nuera de la afectada y pareja de su hijo que, al ver el estado en el que salían del agua los dos familiares y la necesidad de intervención, "le ha dado un pequeño ataque", según han informado fuentes municipales.

Ante lo ocurrido, se ha solicitado la presencia del Servicio Médico Urgente (SAMU), que ha trasladado a los tres afectados junta a la ambulancia desde la posta hasta el Hospital de Sagunt, donde han sido atendidos. Los dos primeros habían tragado bastante agua y la tercera presentaba un cuadro de ansiedad que ha obligado a los médicos a intervenir en la misma playa.

Fuentes municipales que se han personado en el lugar de los hechos no encuentran explicación a lo ocurrido con los bañistas, ya que "el mar estaba en calma y estaba la bandera verde".

Los tres afectados eran de Madrid y estaban en Canet pasando unos días de vacaciones, según las mismas fuentes.