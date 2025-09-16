Casi 30 proyectos para destinar 500.000 euros en Sagunt

Un total de 28 proyectos de los 75 propuestos han superado el corte técnico del Ayuntamiento de Sagunt para que la ciudadanía elija los que se incluirán en las cuentas municipales del próximo año hasta un máximo de 500.000 euros. En esta segunda edición de los presupuestos participativos, desde el gobierno local hacen una valoración «muy positiva» de la iniciativa, ya que «se han presentado sugerencias bien pensadas, realistas y centradas en necesidades concretas de nuestros barrios», según apunta la concejala de Participación Ciudadana, María Rubio.

La socialista recuerda que este procedimiento, que ha repetido el esquema del pasado ejercicio, se inició con una primera fase de recogida de propuestas, que posteriormente fueron evaluadas desde un punto de vista técnico hasta quedarse con cerca de la treintena entre la que la población tiene ahora la oportunidad de escoger en una votación telemática que se mantendrá abierta hasta finales de este mes.

Además de destacar la «participación activa, tanto de forma individual como colectiva», Rubio señala que la implicación de la ciudadanía refleja que se trata de «un mecanismo de democracia directa cada vez más consolidado en nuestro municipio».

Prioridades

Como «un reflejo de las prioridades» de la población, la concejala resalta las peticiones de "más juegos infantiles, espacios públicos con sombra, mejoras en la accesibilidad, la ampliación de zonas verdes y la apuesta por una ciudad más amable y sostenible". En general, «proyectos de mejora del espacio urbano y de bienestar social», insiste Rubio.

Dentro del catálogo general, con propuestas que oscilan entre los 125.000 euros de la reforma y mejora de los paelleros municipales para optimizar su uso, hasta los 30.000 euros para la transformación en zona verde de un solar en la calle Cedre que dé continuidad al paseo peatonal existente y elimine los actuales usos inadecuados mediante una regulación más ordenada del tráfico vial, una de las novedades respecto a la anterior convocatoria son los jardines polinizadores.

Jardines polinizadores

Con un presupuesto de 55.000 euros, esta idea pasa por "convertir las zonas verdes alrededor del Castillo mediante la plantación de especies autóctonas y melíferas, como romero, lavanda y tomillo, que favorezcan la biodiversidad y la resistencia a la sequía. La actuación incluiría la instalación de hoteles de insectos, mejorando la salud del ecosistema, embelleciendo el entorno y fomentando la educación ambiental con un mantenimiento reducido".

Circuito de pumptrack. / Levante-EMV

En este apartado también se incluyen la plantación por 75.000 euros de más arbolado en Almardà, especialmente en sus principales avenidas y zonas de mayor afluencia, una propuesta que se hace extensiva por otros 75.000 euros al conjunto de la ciudad. También se pide por 80.000 euros el diseño de áreas frescas en espacios públicos, mediante vegetación que proporcione sombra y humedad para hacer frente especialmente a las crecientes olas de calor.

Propuestas más caras

Entre las propuestas que superan los 100.000 euros se encuentran la instalación de toldos en parques infantiles para reducir el riesgo de insolación; la adaptación de las calles entre el Triángulo Umbral y el pabellón José Veral para garantizar su accesibilidad; la ampliación de los juegos infantiles en distintas áreas, como la plaza Noguera o el bulevar de la Policía Nacional; así como la mejora integral de la calle Nazaret con aceras, carril bici, zonas de descanso, aparcamientos y nueva iluminación.

Colonias felinas

Un circuito de pumptrack para monopatines, patinetes y bicicletas; la rehabilitación del barrio del Raval; más aparcamientos públicos tanto para vehículos como para bicicletas; un photocall publicitario de la ciudad; la implantación de un sistema de señalización clara en edificios municipales; mobiliario lúdico; las mejoras de los accesos a la ermita de Sant Cristòfol y el Alto Horno; así como el clásico de las infraestructuras para el bienestar de las colonias felinas completan este catálogo del que saldrán las propuestas incluidas en el presupuesto de Sagunt para 2026.