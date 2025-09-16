Almardà acoge la prueba reina del triatlón olímpico valenciano

La playa de Almardà será el escenario este domingo del Autonómico de Triatlón Olímpico, organizado por el Morvedre Triatlón. Más de 450 participantes competirán en esta prueba que incluye 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie por el núcleo costero. La salida está prevista a las 8 horas desde el aparcamiento situado junto a la avenida Muntanyars.

La cita, considerada la prueba reina del triatlón valenciano en distancia olímpica, es posible gracias al trabajo conjunto de distintos departamentos de los Ayuntamientos de Sagunt y Canet d'en Berenguer, además de la Guardia Civil, y otras entidades como las fallas La Marina y Rodrigo, Pantalán Paddle Surf, CN Master Morvedre y la asociación vecinal Almardà Viva.

Responsabilidad

El todavía presidente del Morvedre, Ximo Catalán, apunta que "es un trabajo y responsabilidad enormes organizar este evento, pero también un regalo por tantos años de gestión. Pocos pueden disfrutar de cerrar una etapa organizando algo así y que, además, es único en nuestra ciudad. Todo esto es gracias a cada uno de los socios y socias que han pasado por el Morvedre Triatlón".

Cartel anunciador del triatlón de Almardà. / Levante-EMV

Su sucesor en el cargo, Carlos Martínez, añade que, "en un evento así, se cortan muchos accesos, pero si la federación confía en nuestra entidad y en nuestra ciudad para organizar el autonómico, es que estamos en el buen camino para seguir siendo un club referente del triatlón".

Esfuerzo colectivo

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta este martes, en "una oportunidad única para aquellos que quieran medirse en una prueba de élite en un entorno espectacular", según apuntan desde la organización, que destaca que "Sagunto tiene una cita con el deporte, la superación y el esfuerzo colectivo, en un evento para disfrutar, animar y sentirse orgullosos de lo que se puede lograr cuando una comunidad rema en la misma dirección".

Patrocinadores

La cita cuenta con el patrocinio de Clínica Dental Revert, GSport, Heben Clínica, DSLaboral, Domino’s Pizza, Decathlon Sagunto, Pavasal, Carrefour Sagunto, En Ruta Distribución, Costa Palancia, Anuk Servicios Inmobiliarios, Noatum y Reale Seguros Joaquín Catalán, entre otros.