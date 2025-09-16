Dos astados mueren en 'bous al carrer' de Morvedre en una semana

Los ‘bous al carrer’ en dos localidades del Camp de Morvedre se han saldado con la muerte de dos astados en apenas una semana.

El primero se registró en las fiestas de Benifairó de les Valls, justo en el tradicional ‘Dia de la Baixà’. Poco antes de ese emotivo acto, fallecía el ‘bou del poble’ de la ganadería Herederos de Celestino Cuadri que estaba previsto embolar esa misma noche. Aún así, los organizadores reaccionaron de forma rápida y pudieron reemplazarlo por otro para que los aficionados no se quedaran sin espectáculo nocturno.

Vaca en Canet

El otro suceso tenía lugar en Canet d’en Berenguer el pasado fin de semana durante la exhibición de reses de la tarde del viernes.

Una de las vacas, de la ganadería Hermanos Cali, salía con mucha fuerza del toril cuando chocó con una de las barreras instaladas en el recorrido.

El golpe fue tan grande que el animal cayó desplomado, muriendo en el acto, sin que el servicio veterinario algo pudiera hacer por la res.

Según fuentes de la organización, todo apunta a que la vaca se desnucó al recibir tan enorme golpetazo.

La situación generó un silencio absoluto entre los presentes y de manera inmediata se procedió a tapar al animal y a subirlo al camión para «evitar escenas morbosas y por respeto al mismo», explicaban.

Fin de fiesta

Los actos continuaron con total normalidad, una tarde de toros y vacas que quedó algo deslucida, ya que durante estos festejos no se hablaba de otra cosa que no fuera de lo ocurrido.

Estos actos taurinos se enmarcaban dentro de las fiestas patronales en honor a la Verge de les Febres que finalizaron este lunes, con dos toros embolados después de más de 10 días de festejos.