El Consell congela su aportación del fondo de cooperación a la comarca

La aportación de la Generalitat al Camp de Morvedre correspondiente al fondo de cooperación municipal se quedará este 2025 en los 1.063.520 euros, exactamente el mismo montante que ya destinó el pasado año por este concepto. Esta coincidencia resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta que, como respuesta a una sentencia del Tribunal Constitucional que se remonta a 2023, este mismo verano se dio luz verde al decreto 110/2025 que establece las reglas y criterios de distribución, que deben ser los mismos que se utilizan para el reparto de la participación en los tributos del Estado.

Más allá de este detalle, la resolución, a la que se dio luz verde la semana pasada con la firma del secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, señala que en los municipios de menos de 20.000 habitantes, que en el caso del Camp de Morvedre son todos con la excepción de Sagunt, se realizará el ingreso en un pago, mientras que al resto será en dos plazos. La única obligación que se impone a los ayuntamientos para recibir esta inyección, que los consistorios pueden utilizar libremente, es haber presentado la cuenta general del año anterior ante la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

Más de lo esperado

La capital comarcal es la que recibirá una mayor cuantía a través de este programa con casi 460.000 euros, que suponen cerca de 35.000 euros más de lo que presupuestó para este ejercicio el gobierno municipal. En contra de lo que es habitual en el reparto de subvenciones por parte de administraciones superiores, a Sagunt le sale rentable no haber superado todavía los 75.000 habitantes, al menos de forma oficial.

Representantes municipales durante una reunión del consorcio de agua. / Daniel Tortajada

Y es que el alcalde, Darío Moreno, sostiene desde hace tiempo que el municipio ya ha rebasado este umbral, lo que le permitiría ser considerado gran ciudad y llevarse una porción más grande de la tarta de la participación en los tributos del Estado. En este caso, sin embargo, la inyección de la Generalitat a través del fondo de cooperación municipal supera a otras localidades que ya cuentan con esta catalogación, como Gandia, que recibe 375.000 euros, Orihuela (383.000 euros), Torrevieja (394.000 euros) o Torrent (397.000 euros), según recoge la resolución fechada a 3 de septiembre.

Resto de Morvedre

Para el resto de la comarca, las cuantías oscilan entre los 103.000 euros de Canet d'en Berenguer hasta los poco más de 14.000 euros de Segart, pasando por los 66.000 euros de Faura o los 22.000 de Algar de Palància. Gilet (65.000 euros), Benifairó de les Valls (49.690 euros), Quartell (40.690 euros), Estivella (38.570 euros), Albalat dels Tarongers (36.018 euros), Algímia d'Alfara (32.159 euros), Quart de les Valls (31.855 euros), Petrés (31.326 euros), Torres Torres (25.092 euros), Benavites (24.662 euros) y Alfara de la Baronia (23.563 euros) completan la asignación autonómica de este año.

Diputación

Cabe recordar que este fondo se completa con una aportación superior por parte de la Diputació de València.