Doble cita con la música tradicional de Sagunt

La asociación “Amics de la Música Tradicional. Dolçainers de Sagunt ”, integrada por la familia Caballer de Sagunt que atesora más de 40 años de trayectoria, celebrará el próximo fin de semana sus conciertos de la 'Campaña de Intercambios 2025', una iniciativa financiada por la Generalitat Valenciana a través de las distintas federaciones de agrupaciones musicales valencianas.

Este año el grupo con el que realizarán dos conciertos es la histórica “Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló”, agrupación que desde los años 80 del siglo XX acompaña la mayor parte de los actos de las principales festividades de la ciudad de Castelló de la Plana.

Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló. / Levante-EMV

El concierto en Castelló será el sábado 20 de septiembre en el Espai Cultural Obert Les Aules de la capital castellonense, a las 19 horas.

Actuación en Sagunt

Al día siguiente, el domingo 21 de septiembre, las dos agrupaciones actuarán en el Centro Cultural Mario Monreal de Sagunt, que ha sido cedido por el ayuntamiento para este concierto que tendrá lugar a las 12 horas y será de entrada libre.

Primero actuarán los dos grupos por separado y finalizará con una actuación conjunta.

"Esperamos que las personas que disfrutan de nuestra música más tradicional puedan acompañarnos y pasar un buen rato", apuntan desde Germans Caballer.