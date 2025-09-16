Freno a la oferta de viviendas turísticas en Canet

El Camp de Morvedre arrancó la temporada turística de 2025 con una oferta de viviendas de uso vacacional significativamente menor a la registrada en el último mes del verano pasado, antes de que el Ministerio de Vivienda haya ordenado este mes retirar los anuncios online de 7.499 pisos ilegales en la Comunitat Valenciana.

Según los últimos datos oficiales de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en mayo la comarca contaba con 884 inmuebles de este tipo, lo que supone 344 menos que los registrados en agosto de 2024, cuando la cifra ascendía a 1.228.

Esta tendencia tuvo como epicentro Canet d’en Berenguer, un municipio que concentró la caída más acusada pues el número de viviendas turísticas pasó de 681 en agosto de 2024 a tan solo 299 en mayo de este año, lo que equivale a una disminución del 56% y 382 inmuebles menos.

En opinión de expertos del sector como la empresa Global Vacacional, este retroceso en Canet d’En Berenguer se explica, principalmente, por el endurecimiento del marco normativo. En apenas un año, según explican, el sector ha tenido que adaptarse a múltiples cambios legislativos: el Decreto-ley 9/2024, de 2 de agosto, del Consell, que introduce nuevas exigencias para las viviendas turísticas en la Comunitat Valenciana; la aplicación del Real Decreto 933/2021, sobre registro de viajeros; las modificaciones de la Ley de Propiedad Horizontal (artículos 7.3 y 17.12), que otorgan a las comunidades de vecinos mayor capacidad de limitación; y la obligatoriedad del Número de Registro de Alquiler (NRU).

Vista de la primera línea de la playa de Canet d' en Berenguer. / Tortajada

"Este marco, complejo y en continua evolución, ha llevado a muchos propietarios particulares a desistir. A quienes ya no cumplían con la normativa previa no les ha quedado más remedio que retirarse, y otros han considerado que los nuevos requisitos no compensan la gestión de su vivienda como alojamiento turístico", apuntan desde la firma.

A esto se suma el hecho de que, desde enero, el Ayuntamiento de Canet mantiene paralizada la concesión del certificado de compatibilidad urbanística, documento imprescindible para tramitar nuevas licencias. "Como consecuencia, no solo se han reducido los registros existentes, sino que tampoco ha sido posible incorporar nuevas viviendas al parque turístico", añaden.

Otro factor, a su juicio, es "la marcada estacionalidad del destino". "En Canet, la mayor parte de la rentabilidad se concentra en los meses de verano, lo que hace que algunos propietarios vean más atractivo destinar sus viviendas al alquiler anual, cada vez más demandado y con precios al alza”, dicen aun reconociendo que en Global Vacacional han logrado mantener el número de viviendas gestionadas, si bien "la imposibilidad de obtener nuevas licencias ha frenado nuestro crecimiento”, admiten.

Estabilidad en Sagunt

Frente a este descenso en Canet, Sagunt ha mantenido este verano un parque turístico estable que apenas ha registrado variaciones: 499 viviendas en verano de 2024 frente a 495 este mayo. Esto, en opinión de Global, puede deberse a que el consistorio "tuvo paralizados los certificados de compatibilidad urbanística durante 2024, y en 2025 volvió a tramitarlos".

Aún así, como ya adelantó Levante-EMV, Sagunt está revisando su normativa para poner coto a los apartamentos turísticos, después de que en agosto de 2024 ya acordara por unanimidad en el pleno estudiar un freno el aumento de pisos turísticos.

Una vista de la subcomarca de la Baronia. / Daniel Tortajada

Interior al alza

Otros municipios presentan cifras más modestas en números absolutos, pero con variaciones muy llamativas en términos relativos. Estivella, por ejemplo, ha pasado de dos a siete viviendas, lo que supone un crecimiento del 250 %, mientras que Albalat dels Tarongers ha triplicado su oferta de cinco a 15.

También Gilet ha incrementado notablemente su disponibilidad, de 12 a 21 casas registradas. Frente a estas subidas, otros casos muestran retrocesos: Torres Torres pasó de 16 a 11 viviendas, y Petrés redujo su oferta a la mitad, de dos a únicamente una vivienda turística.