Así es la nueva oferta de extraescolares y cursos populares en Canet
El ayuntamiento abre la inscripción para clases pensadas para todas las edades
El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha abierto el plazo para inscribirse en las actividades extraescolares (deportivas y formativas) y los Cursos Populares pensados para todas las edades. El plazo para inscribirse, a través de la web del Ayuntamiento, concluye el jueves 18 de septiembre; el día 19 tendrá lugar la adjudicación y hasta el miércoles 24 se podrán abonar las tasas.
Por lo que respecta a las actividades escolares deportivas, la oferta incluye fútbol sala, baloncesto y voleibol (a partir de 3.º de Primaria), y gimnasia rítmica (desde Infantil hasta 2.º de Primaria). Las actividades se desarrollarán de octubre a mayo, dos tardes por semana en sesiones de una hora, que comenzarán a las 17:00 o 17:30 h.
Según explicó Pere Antoni, alcalde de Canet, “una vez más, y basándonos en la experiencia de otros años, hemos querido cubrir toda la demanda de los caneteros y las caneteras, y confiamos en que este año la demanda sea igual o superior a la de otras ediciones”.
Por lo que respecta a las extraescolares no deportivas, que también se realizarán entre octubre y mayo, incluye ajedrez y arte creativo (abiertos a todas las edades), y robótica (dividida en tres grupos: 4 a 5 años; de 1.º a 3.º de Primaria; de 4.º a 5.º de Primaria).
Cursos populares
En cuanto a los Cursos Populares —que se celebrarán en la Casa Museo, el Centro de Convivencia y la Casa de Llanos— el plazo de inscripción se prolongará hasta el 28 de septiembre. La lista de admitidos y admitidas se conocerá el 30, y el plazo para pagar las tasas es el 3 de octubre. Para los más pequeños (de 5 a 15 años) existe la posibilidad de apuntarse a cerámica infantil, baile urbano o teatro. Las actividades durarán dos horas y se celebrarán una vez por semana.
En lo que respecta a los adultos, la oferta incluye un total de doce cursos, entre los que figuran clases de valenciano, cerámica (juvenil y para adultos), informática, dolçaina i tabal, teatro, escritura creativa, fotografía... Los precios para las distintas actividades (tanto extraescolares como Cursos Populares), así como toda la información, pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de Canet.
