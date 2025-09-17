Otro descanso antes de la primera gran final por la permanencia

La Liga Guerreras Iberdrola vuelve a descansar el próximo fin de semana antes de que el BM Morvedre afronte la primera gran final por la permanencia. Será el sábado 27 a partir de las 19.30 horas frente al Grafometal La Rioja en el pabellón René Marigil, que se mantiene como uno de los tres equipos que todavía no ha puntuado, cuando la competición se encamina hacia su cuarta jornada.

Piña del equipo en un partido de pretemporada. / BM Morvedre

Las saguntinas, que mantienen su tesoro del triunfo en el partido en casa, estuvieron muy cerca de sacar algo positivo de su desplazamiento a Granollers (31-28). El técnico navarro del conjunto valenciano, Manu Etayo, destacó a la conclusión del choque tanto el carácter del equipo como su actitud, que se tradujo en que "creímos en que se podía puntuar y fue una pena no conseguirlo, aunque nos fuimos con buenas sensaciones para seguir creciendo".

Dolor y fortaleza

María Pérez, una de las grandes destacadas del BM Morvedre en este inicio de campeonato hasta el punto de ser la máxima goleadora liguera, coincide en que "luchamos hasta el último segundo. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero el equipo dio la cara. Esta derrota duele, pero también nos hace más fuertes. El vestuario está unido y con muchas ganas de demostrar lo que llevamos dentro".

En el imponente Palau d'Esports de Granollers, el encuentro se mantuvo igualado durante la primera mitad hasta el tramo final, cuando las catalanas consiguieron sus primeras rentas. A la salida de los vestuarios, las visitantes impusieron su juego y adquirieron ventajas de hasta 2 goles, aunque los pequeños detalles acabaron decantando el marcador hacia las locales.

Pendiente de debutar

Pese a que volvió a estar en la convocatoria, la primea línea angoleña Bea Masseu sigue pendiente de debutar con el BM Morvedre. En este sentido, Manu Etayo confía en poder aprovechar esta semana y la próxima para seguir con el ensamblaje de sus nuevas piezas y poder desplegar el potencial de su plantilla.