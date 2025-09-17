Canet d'en Berenguer presenta 17 propuesta culturales para este otoño

La pintora Yoana Arias Sánchez, con su propuesta “Laboratorio Cromático”, será la encargada de inaugurar este viernes 19 de septiembre la agenda cultural de otoño de Canet d’en Berenguer. La programación incluye un total de 17 propuestas pensadas para todo tipo de público e incluye música, teatro, cine… Además, la localidad acogerá la XIII edición del festival de teatro amateur Vila de Canet.

Según explicó Pere Antoni, alcalde de Canet d’en Berenguer, “como es habitual, hemos querido configurar una cartelera lo más diversa posible y pensada para todo tipo de públicos. Queremos programar, al menos, un espectáculo para cada canetero y canetera, pero también apostar por la calidad para que todo el mundo sepa que, si se anima a acudir a cualquier propuesta, no va a quedar defraudado.”

Récords de asistencia

“Hemos notado”, añade, “que la programación cultural de Canet se ha consolidado en todo el Camp de Morvedre, y eso se ha traducido en que este verano hemos batido récords de asistencia. Ahora nos toca seguir en esta línea y continuar mejorando la oferta, siempre basándonos en ‘productos de proximidad’, como en la buena cocina: propuestas de artistas cercanos que, aunque no sean tan conocidos, sean tan buenos como el que más."

Uno de los platos fuertes de la programación será la celebración de la XIII edición del festival de teatro amateur Vila de Canet. El telón del Auditori se levantará el 26 de octubre (19 h) para recibir a la primera de las cinco compañías que se subirán al escenario. El festival terminará el 29 de noviembre con una actuación del grupo El Molinet y la entrega de premios.

Xavi Castillo / Ayuntamiento de Canet

Programación

La cartelera comenzará con la exposición Laboratorio Cromático, de Yoana Arias, que podrá visitarse desde el 19 de septiembre hasta el 10 de octubre en la Casa de los Llano. Como siempre, el público infantil tendrá un espacio especial en la cartelera. El 28 de septiembre, Rebombori Cultural traerá una adaptación de Momo, el clásico de Michael Ende. La lista de obras programadas incluye En Jaume I (Xana Teatre), La Bella y la Bestia (La Tourné Teatre), Hansel y Gretel y El Mago de Oz (Saga Producciones).

En el terreno de la música hay variedad, ya que se podrá disfrutar tanto del tradicional concierto a cargo de la sociedad musical Santa Cecilia, el tributo a Il Divo, los conciertos de Navidad, como del espectáculo de música y baile Zambomba, a cargo de La Mar de Flamenca, que cerrará el calendario cultural de otoño el 27 de diciembre.

Por lo que respecta al cine, Canet vuelve a apostar por producciones en valenciano. Así, en el Auditori se proyectarán Casa en Flames (Dani de Orden, 2024) y La inocencia (Lucía Alemany, 2019). También cabe destacar la obra Desdemona. Una historia de violencia de género, de El Ombligo Pelusa, con la que se conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Otras de la propuestas incluidas en la cartelera cultural de otoño de Canet será la actuación del monologista Xavi Castillo, el 9 de octubre, que llevará al Auditori su último espectáculo Verieu-ho Especial El Ventorro, y el espectáculo de magia y mentalismo de Toni Bright que tendrá lugar el 6 de diciembre, día de la Constitución.