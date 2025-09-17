Un club histórico calienta los motores de su aniversario

Una representación del comité organizador del 75 aniversario del Fertiberia BM Puerto Sagunto fue recibida este miércoles por el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón. Se trató de una primera toma de contacto en torno a los actos conmemorativos.

Buena sintonía

El presidente del club, Carlos Argente, explica que "les presentamos un primer borrador de los actos, además de pedir la colaboración del ayuntamiento. Desde el primer momento -añade el máximo dirigente rojiblanco-, el alcalde ha acogido de buen grado los actos propuestos".

Declaración institucional

Además, "nos ha sugerido que, para el pleno de noviembre, presentemos una moción que pueda convertirse en declaración institucional con el apoyo de todos los partidos políticos con representación municipal", añade el presidente del Fertiberia.