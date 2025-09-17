El Gimnasia Morvedre inicia la temporada con buen pie

El Gimnasia Morvedre protagonizó un esperanzador inicio de temporada que llevó a una decena de sus conjuntos al Trofeo Nacional de Buñol. Desde nivel base hasta absoluto, la jornada estuvo marcada por el alto nivel y también por la emoción, los nervios y la pasión por demostrar sobre el tapiz todo el esfuerzo derrochado durante los entrenamientos de las últimas semanas.

El conjunto juvenil base. / Gimnasia Morvedre

En el aspecto competitivo, dentro del nivel base destacó el conjunto infantil, que se alzó con la primera posición, mientras que las juveniles no solo se subieron al tercer escalón del podio, sino que fueron galardonadas con el diploma a la coreografía más arriesgada, según destacan desde el Gimnasia Morvedre. Las prebenjamines y las benjamines se quedaron en cuarta posición.

Nivel absoluto

Por lo que respecta al nivel absoluto, las infantiles fueron las mejores, las alevines se hicieron con el segundo puesto y el reconocimiento por su gran expresividad, mientras que las séniors se quedaron al borde del podio.

Orgullo

Desde el club porteño destacan que «la jornada dejó grandes sensaciones en este primer contacto con la competición oficial. Nos fuimos de Buñol con orgullo por el trabajo realizado, la motivación alta y muchas ganas de seguir creciendo».