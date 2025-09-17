Mucho más que guardianes del colcho saguntino

La referencia clara en la artesanía de Sagunt es un peculiar botijo realizado con corcho y latón. Esta pieza que el siglo XVIII servía para almacenar agua, aunque ya lleva tiempo usándose como el elemento decorativo con más ADN de la ciudad, ya sea en su forma horizontal denominado 'colcho' o en la vertical, bautizada como 'colcha'.

Desde hace décadas, los monitores y usuarios el centro ocupacional Sant Cristòfol son los encargados de preservar esta tradición gracias a una labor que requiere buenas dosis de paciencia y cuidado. "Hay que cortar el material a la medida, darle forma y ponerle desde el pitorro a las arandelas, pulirlo para que quede brillante y hacerle un dibujo al latón a partir de un calco", detalla a Levante-EMV Tomás Martínez, uno de los auténticos expertos en darles forma.

Sus explicaciones las hace colcho en mano desde la muestra que se puede ver estos días en el centro Mario Monreal de Sagunt y podrá visitarse de manera gratuita hasta el 27 de septiembre, dentro de la programación cultural de otoño del ayuntamiento.

Más que colchos

La exposición evidencia que los usuarios del centro ocupacional son mucho más que "guardianes" de la principal artesanía local, esa que el ayuntamiento suele regalar con orgullo a sus invitados más selectos. También llevan el arte en las venas, como se puede ver en sus creaciones de cerámica y reciclaje, que a menudo se convierten en detalles para repartir entre los invitados de bodas o comuniones.

Unas personas contemplan la muestra. / Daniel Tortajada / Daniel Tortajada

Este talento lo han llevado desde hace poco a la pintura, una disciplina donde se han adentrado más recientemente gracias a la implicación de una artista y madre de un alumno, Cristina Tortellini, que les ha enseñado el placer de dar forma a un lienzo en blanco.

Décadas de andadura

Bajo el título 'L’art amb llum pròpia', la muestra también desvela, a través de fotografías y otros soportes, la historia de un centro con décadas de andadura que nació en 1985 con el impulso de una asociación creada en los años 70 que, con anterioridad, dio forma al colegio colindante.

Este lugar tan especial, con medio centenar de usuarios en la actualidad, también da rienda suelta a habilidades como la jardinería. Pero, sobre todo, además de mantener tradiciones como 'el colcho y la colcha', es como una pequeña familia y una verdadera escuela de vida.