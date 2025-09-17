La Mancomunitat de la Baronia contratará educadores ambientales

La delegación de Medio Ambiente de la Diputació de València ha concedido una subvención de casi 15.000 euros a la Mancomunitat de la Baronia para la contratación de educadores ambientales, según la resolución firmada a principios de mes por el secretario general de la institucional provincial, Vicente Boquera Matarredona.

Dentro de una partida dotada con algo más de 430.000 euros, la subcomarca de la Baronia ha recibido, como la mayoría, la cuantía mínima que se corresponde concretamente con 14.875 euros, ya que otras mancomunidades tendrán la posibilidad de ampliar de plantilla temporal de educadores ambientales con ayudas que rozan los 60.000 euros.

Cartel de la charla prevista hoy. / Levante-EMV

Una de las principales características de estas subvenciones, según recoge la resolución oficial a la que ha tenido acceso Levante-EMV, es que esta ayuda es prepagable, es decir que los organismos la reciben antes de hacer efectiva la incorporación del personal para el desarrollo de campañas de sensibilización, especialmente enfocadas a la gestión de los residuos.

Charla hoy mismo

Precisamente, hoy miércoles 17 de septiembre, la Mancomunitat de la Baronia ofrecerá una charla sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos, dentro de una campaña de educación ambiental. En ella se abordará además un aspecto que preocupa a la ciudadanía, como es la nueva tasa.

El acto será esta tarde en la Casa de Cultura de Estivella, a las 19 horas.