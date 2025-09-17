Las Guerreras vuelven a Sagunt

Hace ya años que Sagunt enarbola su condición de ciudad del balonmano y la disponibilidad de un nuevo pabellón ha dado el empujón definitivo para que este reconocimiento vaya más allá del ámbito local. Y es que, si hace menos de un año fueron los Hispanos quienes jugaron en el polideportivo del Port de Sagunt, el próximo 16 de octubre serán las Guerreras, que se medirán a Grecia en su camino de clasificación para el Europeo del próximo año.

El concejal de Deportes, Javier Timón, reconoce en palabras a Levante-EMV que "no por esperada es una noticia menos positiva". Se refiere el socialista a que la visita de la selección absoluta masculina fue casi un favor del ayuntamiento cuando a la Real Federación Española de Balonmano le surgieron problemas para la disputa en Castelló del partido que estaba programado contra Italia. "Después de salvarles de ese problema -señala el edil- se comprometieron a traer un partido de la selección femenina y aquí lo tenemos".

Pabellón encantador

Entre las claves para que Sagunt se convierta en sede habitual de los combinados españoles, "además del nivel que tiene nuestros dos clubes", en referencia al BM Morvedre y el Fertiberia BM Puerto, Timón reconoce que "no descubrimos nada, porque lo han reiterado en varias ocasiones, que a la federación le encanta nuestro pabellón, porque reúne todos los condicionantes para ser el escenario de partidos de primer nivel de balonmano".

Acción de un encuentro de la Guerreras. / RFEBM/J.L. RECIO

Pendientes todavía de las últimas reuniones logísticas para perfilar todos los detalles previos a la visita del combinado dirigido por Ambros Martín, en los próximos días se espera que salgan las entradas a la venta con la fecha límite puesta para el 7 de octubre, que es cuando tendrá lugar la presentación oficial del partido.

Último precedente

La última visita de las Guerreras a Sagunt se remonta al verano de 2021, cuando disputaron sendos amistosos en el Ovni frente a Rumanía en su camino de preparación para las Olimpiadas de Tokio. Esa doble cita también resultó especial por suponer el rehgreso a la selección de la saguntina de adopción, Shandy Barbosa.

Más recientemente, el primer equipo del BM Morvedre sirvió de sparring de la selección absoluta femenina en un entrenamiento con público en Castelló.