El 46ª Salón de Otoño de fotografía de Sagunt ya tiene ganadores

El jurado de la 46 edición del Salón de Otoño de Fotografía de Sagunto, convocado por la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Sagunt, ha fallado los premios de esta nueva convocatoria con la concesión del primer premio, dotado con 900 euros, a la colección ¡Basta!, presentada por Diego Pedra Benzal. El segundo premio, de 450 euros, ha recaído en Pedro Díaz Hermoso por la serie Retrato del alma, mientras que el tercer premio, de 300 euros, se ha concedido a la colección Nacimiento de la mujer árbol, presentada por Amada Madurga Martínez.

El jurado ha concedido también dos premios sociales, categoría destinada a los miembros de la agrupación fotográfica ARSE de Sagunto. El primero de ellos ha recaído en Miguel Vicent López por la fotografía Domingo de resurrección, y el segundo ha sido para la fotografía Tiro y arrastre, presentada por David Piqueras Aparicio.

Participación

A esta edición del certamen fotográfico se han presentado 50 colecciones de 31 autores, mientras que en la categoría de premio social se han presentado 29 fotografías de 17 autores.

Las obras premiadas, junto a una selección del conjunto de fotografías presentadas al certamen, formarán parte de la exposición que la Fundación Bancaja inaugurará en la Casa Capellà Pallarés de Sagunt el próximo 25 de septiembre y que permanecerá abierta al público hasta el 17 de octubre.

El jurado del 46 Salón de Otoño de Fotografía de Sagunto ha estado presidido por Alfonso Vicente Muñoz Muñoz, presidente de la Comisión Delegada de Fundación Bancaja en Sagunto, e integrado por Jorge Císcar Ruiz, Olga Ampudia Garrido, Carmen Gabaldón Monzó y David Jairo Pérez Remiro.