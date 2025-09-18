La ampliación del parking de Renfe en Sagunt se reanudará tras casi seis meses de parón

La esperada ampliación del parking en la estación de tren de Sagunt se retomará en breve tras un parón registrado hace alrededor de medio año que dejó anuladas numerosas plazas de aparcamiento, como lamentan tanto numerosos usuarios como vecinos del cercano barrio del Raval que solían estacionar allí por las noches.

Aunque se trata de un lugar donde no sería extraño encontrar restos arqueológicos, fuentes de Renfe han descartado a Levante-EMV que esto haya tenido que ver con lo ocurrido y han asegurado que esa parálisis responde a una razón muy distinta: El modificado que presentó la empresa encargada de las obras "debido a un cambio en la instalación del alumbrado y en algún tipo de cimentación", ya que estos dos aspectos obligaron a incrementar el presupuesto acordado inicialmente.

Desde la compañía ferroviaria se dio luz verde al modificado a principios de septiembre y su previsión es que se pueda reanudar la actuación "en breve".

Presupuesto inferior

Esto permitirá retomar unos trabajos que se paralizaron pocas semanas después de comenzar a principios de este año con un presupuesto superior al medio millón de euros, pero alejado de la inversión de 735.000 euros que Renfe había calculado inicialmente.

Ese frenazo se produjo cuando apenas se habían registrado avances en las obras, pero sí se habían inutilizado algunas de las plazas de estacionamiento más codiciadas, las cercanas a la estación. Esto supuso todo un jarro de agua fría tanto para los habituales de la estación como los vecinos del Raval, que solo esperaban que no hubiera contratiempos y se cumpliese el plazo de ejecución inicial de unos cuatro meses y medio.

Reclamada remodelación

Con la actuación, se hará realidad una inversión que el ayuntamiento venía reclamando desde hace años y que en octubre de 2021 llevó incluso a aprobar una moción plenaria.

La intervención, como ha venido contando este diario, tiene entre sus objetivos el ampliar el espacio, acabar con el mal estado del firme, los problemas de accesibilidad, la falta de vías seguras para peatones y facilitar tanto la entrada de autobuses como de vehículos de emergencias, el aparcamiento de bicicletas o la modernización de la iluminación.