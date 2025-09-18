El empresario del Garbí solo acata el cierre del templo y pone un ermitaño

La irregular situación que vive la zona de la ermita del Garbí este verano está lejos de cerrarse por mucho que, como adelantó Levante-EMV, brigadas forestales de la Conselleria de Medio Ambiente y la Policía Local de Estivella cambiaran el candado del edificio el pasado día 9 y retiraran todo rastro de su "ocupación ilegal" por parte del empresario y edil de Vox, José Ramón Mateu, al tiempo en que requisaban el mobiliario del chiringuito que este había apilado en sus proximidades.

La razón es que, aún a regañadientes, el veterano hostelero solo está dispuesto a acatar el cierre del templo y, según explica, desde este lunes ya tiene allí incluso al ermitaño Daniel Ponce, , un hombre con experiencia en este tipo de labores en Chelva, en Montserrat y en Burgos, como adelantó este verano a este diario. "Acude allí cada día, en horario de mañana y tarde", apunta. "Esas parcelas las he comprado yo. 2.200 m2 rústicos y 400 urbanos que son míos ante la ley. Por tanto, él puede ir allí y repartir la propaganda de mis proyectos en la zona", asegura rotundo Mateu a este diario, mientras el ayuntamiento y la conselleria siguen defendiendo la titularidad municipal de la ermita y que sus terrenos colindantes son monte público.

Material requisado en el exterior de la ermita. / Levante-EMV

Ajeno a esto, el empresario insiste: "Esto ha venido para quedarse. Voy a seguir subiendo al lado de la ermita del Garbí los fines de semana para ofrecer bebidas frescas a cambio de donativos con los que hacer una cruz de 40 metros, como la de Río de Janeiro, que se ilumine por la noche y se vea en todo el Mediterráneo. Y un museo del ciclismo", dice contundente.

Mateu considera que está "en pleno derecho" de hacer eso y resta importancia a que sea un terreno protegido, incluido en el Parque Natural de la Sierra Calderona, donde las actividades están muy limitadas y carezca de permiso para hacer realidad esos dos sueños suyos.

Con ese objetivo, el empresario asegura haber retirado ya del depósito municipal de Estivella el mobiliario que le requisaron junto a la ermita: unas sillas, mesas, sombrillas y un pequeño refrigerador. "Voy a seguir peleando por todo esto en el juzgado y donde sea", remarca, reconociendo que su abogada le ha aconsejado respetar el nuevo candado de la ermita y así lo hará. "Me cuesta porque esa ermita debería estar siempre abierta al público, para que la gente pueda verla, y no cerrada, como hasta ahora, a merced de cuatro tías marías catalanistas", asegura.

Pancarta colocada en la ermita que luego fue retirada. / Levante-EMV

Pancarta

También afirma que "volverá a poner en la ermita" el cartel impreso y coloreado que le quitaron el pasado lunes y había sido atornillado el sábado en una de las paredes del templo para así difundir su campaña de donaciones.

Nuevo candado del acceso a la ermita del Garbí. / Levante-EMV

Cambio de los candados de las cadenas

Además de incautarle esos enseres, la Conselleria de Medio Ambiente cambió los candados de las cadenas de acceso rodado al área recreativa y a la ermita; una pista forestal sin asfaltar por donde el empresario estaba circulando con su vehículo con naturalidad desde el pasado 19 de julio, asegurando que como propietario tenía la llave, por mucho que el gobierno municipal asegure que esto está reservado a vehículos oficiales o de emergencias.

Con ella o sin ella, lo que sí deja claro Mateu es que, además de pelear en los tribunales por la propiedad de la ermita, está dispuesto a seguir con su peculiar recogida de donativos a cambio de bebidas en pleno parque natural.