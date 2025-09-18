Exaltación fallera con novedades en Sagunt

El Teatro Romano volverá a llenarse este sábado, 20 de septiembre durante uno de los actos más relevantes del calendario fallero: la Exaltación de las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt y sus Cortes de Honor, donde se llevará a cabo la tradicional imposición de bandas acreditativas.

La jornada llega esta vez con varias novedades impulsadas por la Federación para ensalzar el acto y suplir el aforo limitado del Teatro Romano pues, al seguir cerrada su tercera cávea a la espera de que se acondicionen las salidas de emergencia, esto reduce los asientos a unas 600 personas y obliga a limitar la asistencia de personas por falla.

Una de ellas es que el acto, que comenzará a las 20 horas, será retransmitido a través de una gran pantalla que se instalará en el Terraet de la Glorieta de Sagunt (Plaza Cronista Chabret), además de ser emitido en streaming por el canal de You Tube de la Federación.

De esta manera, se quiere que todo el mundo tenga la posibilidad de disfrutar de uno de los eventos más importantes y solemnes de las Fallas.

Para acentuar el carácter festivo de la jornada, durante la tarde, también habrá música ambiente en la plaza que se prolongará hasta la 01.30 horas con la actuación de un Dj, que pondrá el broche de oro a una jornada muy especial.

Las falleras mayores y su corte, con el alcalde, la edil de Fiestas y representantes de la FJFS. / FJFS

Exfalleras mayores de València

Otra de las novedades del acto está en las mantenedoras. Por primera vez será una pareja de Falleras Mayores de València. Un honor que ha recaído en Carmen Martín Carbonell, Fallera Mayor de València 2022 y Sofía Soler, Fallera Mayor Infantil de València 2016. Ambas se muestran “muy agradecidas por haber pensado en nosotras. Es un privilegio para las dos y un honor poder exaltar a las Falleres Mayores de FJFS y en un marco tan impresionante como es el Teatro Romano, pero sobre todo, poder hacerlo para dos personas maravillosas como son Ana y Noa y sus Cortes de Honor”, afirmaban.

A las mantenedoras se unen las presentadoras del acto, Rosa Benet y Ada Frag, componentes de la ejecutiva de la FJFS.

“Estamos preparando el evento con mucha dedicación y trabajo al tratarse de uno de los actos buque insignia para esta Federación y un día muy especial para nuestras Falleras Mayores y Cortes de honor, por lo que todo el equipo estamos volcados, sin escatimar esfuerzos, para que todo salga a la altura de las expectativas y sea un momento, sobre todo para nuestras máximas representantes, inolvidable”, adelanta el presidente de FJFS , Hugo Morte.

"Algo nerviosas pero con muchas ganas"

Las Falleras Mayores de FJFS, Ana Martínez y Noa Barea, han asegurado sentirse “algo nerviosas, pero con muchas ganas”, al igual que sus 12 compañeras; seis niñas que conforman la Corte de Honor infantil: Evolet Dols Sánchez, Paula Ramón Mañogil, Paula Rovira Cayuela, Candela Martínez Gómez, Daniela Caballero Bosch y Raquel Gargallo Alcaide y seis mujeres la Corte de Honor: Maeva Sotoca Sánchez, Paula Godos Llanes, Rosa Manzano Barelles, Sonia Córdoba Arranz, Andrea Martínez Bronchú y Paula Pacheco Navarro.