Dos exfalleras mayores de València serán mantenedoras en Sagunt

Dos exfalleras mayores de València, Carmen Martín y Sofía Soler serán las mantenedoras de las máximas representantes de las fallas en el Camp de Morvedre 2026, Ana Martínez y la pequeña Noa Barea.

La elección de este potente binomio es una de las novedades del acto de la exaltación ya que, por primera vez, son dos exfalleras mayores de València las encargadas de exaltar y rendir homenaje a las falleras mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) y a sus cortes de honor, en un marco incomparable como es el Teatro Romano de Sagunt.

La Federación fallera de Sagunt se ha decantado por esta opción por varios motivos. Uno de ellos es la vinculación de Carmen Martín con el Camp de Morvedre, ya que su madre es de Algar de Palància, un pueblo al que la fallera mayor de València de 2022 está muy unida.

Por lo que respecta a Sofía Soler, fallera mayor infantil de València en 2016, fue la primera representante infantil en participar en la Crida, pero además, la primera también en salir elegida de un pueblo y no de la capital, Quart de Poblet, un hecho que desde la federación saguntina se ha puesto en valor.

Ambas esperan con gran emoción este acto que llenará este sábado el Teatro Romano de Sagunt hasta donde sus limitaciones de aforo lo permitan.