Invitado estrella al club de lectura de la Casa Penya de Sagunt

El próximo martes, 23 de septiembre, la Comisión de Educación Ambiental de Acción Ecologista-Agró Camp de Morvedre celebra, con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt y el apoyo de Tundra Edicions, el quinto encuentro del Club de Lectura de La Casa Penya.

La cita será a las 18.30 horas y contará como invitado estrella con el biólogo Miguel Delibes de Castro, autor de 'Cuaderno del carril bici. Pedaladas de un viejo naturalista en Sevilla y más allá', libro recomendado para el verano desde el club de lectura del centro de educación y voluntariado ambiental del Marjal de Almardà-Almenara.

Delibes

Miguel Delibes es un autor vallisoletano, hijo del novelista Miguel Delibes, destacado por el trabajo desarrollado como científico durante más de una década a la Estación Biológica de Doñana y por sus obras literarias en las que pone en valor tanto este espacio natural como las diversas especies de fauna que alberga.

En 'Cuaderno del carril bici' relata sus observaciones y sus descubrimientos sobre los procesos naturales y los comportamientos de los animales y plantas durante sus paseos en bici de camino al trabajo, o por ocio, en la ciudad de Sevilla. Así como la satisfacción y la libertad que genera desplazarse de una manera tan sencilla como es en uso de la bicicleta.

La cita literaria será a las 18.30 horas en La Casa Penya. Para participar hay que inscribirse previamente mediante este formulario (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftodf1Ofuahx_aouK13qgKWHlufR81UlBqXiDJI0TE8s5qEQ/viewform?pli=1), puesto que el aforo del centro es limitado.