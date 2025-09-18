Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Invitado estrella al club de lectura de la Casa Penya de Sagunt

El hijo de un conocido escritor presentará su libro en pleno espacio natural

Marjal de Almardà, en una imagen de archivo.

Marjal de Almardà, en una imagen de archivo. / Daniel Tortajada

Ángel Torres

Sagunt

El próximo martes, 23 de septiembre, la Comisión de Educación Ambiental de Acción Ecologista-Agró Camp de Morvedre celebra, con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt y el apoyo de Tundra Edicions, el quinto encuentro del Club de Lectura de La Casa Penya.

La cita será a las 18.30 horas y contará como invitado estrella con el biólogo Miguel Delibes de Castro, autor de 'Cuaderno del carril bici. Pedaladas de un viejo naturalista en Sevilla y más allá', libro recomendado para el verano desde el club de lectura del centro de educación y voluntariado ambiental del Marjal de Almardà-Almenara.

Delibes

Miguel Delibes es un autor vallisoletano, hijo del novelista Miguel Delibes, destacado por el trabajo desarrollado como científico durante más de una década a la Estación Biológica de Doñana y por sus obras literarias en las que pone en valor tanto este espacio natural como las diversas especies de fauna que alberga.

En 'Cuaderno del carril bici' relata sus observaciones y sus descubrimientos sobre los procesos naturales y los comportamientos de los animales y plantas durante sus paseos en bici de camino al trabajo, o por ocio, en la ciudad de Sevilla. Así como la satisfacción y la libertad que genera desplazarse de una manera tan sencilla como es en uso de la bicicleta.

La cita literaria será a las 18.30 horas en La Casa Penya. Para participar hay que inscribirse previamente mediante este formulario (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftodf1Ofuahx_aouK13qgKWHlufR81UlBqXiDJI0TE8s5qEQ/viewform?pli=1), puesto que el aforo del centro es limitado.

