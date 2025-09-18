"Pasarela de película" en el Port de Sagunt

La Asociación de Comercio 9 d'Octubre de Port de Sagunt organiza Un desfile de película, la tradicional cita que muestra a la ciudadanía el potencial de los comercios de proximidad, y que este año tendrá lugar en la avenida que le da nombre, este viernes, 19 de septiembre, a partir de las 20:30 horas.

En esta jornada dedicada al pequeño comercio, la asociación ofrecerá a la ciudadanía un desfile que no dejará indiferente a nadie, ya que contará con la presencia de comercios especializados que mostrarán sus novedosas propuestas en los ámbitos de la moda, joyería, complementos y una gran variedad de servicios. Además, desde la asociación se destaca el gran éxito en cuanto a participación de establecimientos que forman parte de la agrupación.

El presidente de la asociación con el alcalde y la concejala. / Ayuntamiento de Sagunt

Participación

El desfile se realizará en la propia avenida y se prepararán sillas para comodidad del público asistente, así como una puesta en escena muy cuidada por el alumnado de la academia de danza Infinity Dance de Port de Sagunt.

Algunos de los comercios participantes en esta nueva edición serán Horno La Victoria, Blanco Joyería, Bravero Gourmet, 4 Generación, Picking Pack, 500 Libretas, administración de loterías número 4, Le Petit & Co, Girasol, Enigma Travel, La Pícara, Tot un món o Bohemian Dreams, entre otros.

El presidente de la Asociación de Comercio 9 d'Octubre, Gregorio García, anima en nombre de la asociación a que la ciudadanía se acerque hasta la avenida 9 d'Octubre para disfrutar de todo el glamour y el atractivo del mundo de la pasarela y comprobar las novedades y los mejores productos de los comercios de la ciudad. “Es un ejemplo más del dinamismo y de la importancia de nuestro comercio tradicional”, ha señalado.