El PP propone rebajar y mejorar la tasa de residuos en Sagunt

El grupo municipal popular ha presentado este jueves, en la Comisión extraordinaria de Hacienda, una batería de propuestas para la modificación de la Ordenanza de la Tasa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de cara al ejercicio 2026.

El objetivo de estas iniciativas, según los populares es claro: reducir la carga económica de la tasa tanto para las viviendas como para las empresas, ofreciendo medidas que premien el reciclaje, apoyen al comercio local, fomenten la sostenibilidad y ayuden a dinamizar el tejido empresarial de nuestra ciudad.

Para familias

Entre las propuestas para las familias destacan bonificaciones ligadas al compromiso con el reciclaje, un sistema más equitativo de cálculo de la tasa, campañas que refuercen el comercio local y medidas de participación ciudadana que incentiven la reutilización. En el caso de las empresas, las propuestas se centran en la reducción de la cuota para nuevos emprendedores, la promoción de planes de minimización de residuos, así como incentivos a la colaboración con clubes deportivos y asociaciones locales.

La concejala popular Sara Cañada ha destacado que “estas medidas nacen con un objetivo claro: estar al lado de nuestros vecinos y empresas, que han visto cómo esta tasa se ha duplicado el último año. Desde el Partido Popular trabajamos con propuestas concretas y realistas, pensando siempre en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en apoyar al tejido económico de la ciudad”.

Asimismo, Cañada ha criticado la gestión del actual equipo de gobierno, señalando que “mientras el PSOE ha permitido que la tasa de residuos se dispare sin ofrecer alternativas ni soluciones, desde el Partido Popular presentamos propuestas serias para aliviar a las familias y empresas del municipio”.

Aliviar la carga

Cañada ha subrayado además que “nuestro compromiso es firme: aportar soluciones que alivien la carga de las familias, faciliten la implantación de nuevas empresas y promuevan un modelo de ciudad más sostenible y responsable en la gestión de residuos”.

Con estas propuestas, el Partido Popular reafirma su labor de “trabajar por y para la ciudad, ofreciendo alternativas que buscan el equilibrio entre el ahorro para los ciudadanos, el impulso económico y el respeto al medio ambiente”, concluye Sara Cañada.