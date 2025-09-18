Preocupación en Albalat dels Tarongers por la aparición de más gatos muertos

La aparición de varios cachorros de gatos muertos juntos a su madre, también sin vida, en Albalat dels Tarongers, ha vuelto a hacer saltar las alarmas sobre posibles casos de envenenamiento como ocurriera el pasado mayo, mes en el que desaparecieron cerca de 40 felinos en el pueblo y buena parte de ellos se encontraron ya fallecidos, con signos claros de ingerir de alguna sustancia tóxica.

Ahora, aunque el asunto está en manos del Seprona, todo apunta a que estas muertes se hayan producido a causa de una "intoxicación" tal y como ha adelantado el veterinario, quien ha podido salvar a uno de estos cachorros con vida de la misma camada, aunque también afectado por algún tóxico.

Intoxicados

Según han avanzado a Levante-EMV tanto la concejala del grupo de No adscritos, Gisela Sáez como el secretario local de Compromís en la Baronia, Rafa Asensio, "el veterinario nos ha dicho que el gatito presentaba signos de intoxicación, pero que no se podía saber con certeza qué tóxico había podido haber ingerido". A esto, Sáez añade que "después de llegarme varias versiones contradictorias sobre lo que ha pasado, decidí llamar a la clínica veterinaria donde fue atendida la gatita para preguntar por su estado y para que me explicaran realmente qué había pasado. Muy amablemente me informan de que está bien y que según el veterinario titular del establecimiento, mostraba síntomas de intoxicación y puesto que afortunadamente había sobrevivido, era imposible determinar como se produjo y con qué sustancia", información que según ambos también se le dio al ayuntamiento.

Los hechos se produjeron en un intervalo de 24 horas, como han informado las personas que dieron el aviso del suceso. "El día de antes la gata y sus cachorros estaban bien y al siguiente aparecen muertos", comentaba Asensio, quien asegura que informó de nuevas camadas de gatos al consistorio antes de que esto sucediera. "Yo ya advertí de que habían nacido bastantes gatos en poco tiempo en el pueblo y que esto se tenía que controlar, precisamente para evitar que ocurriera lo que ha pasado, para que no controlen otros y de esta forma", apuntaba el exedil de Albalat.

Petición de control

Ante lo ocurrido, que para la concejala del grupo de No adscritos es fruto de "la desidia de la alcaldía con el beneplácito de su equipo de gobierno", Sáez solicita que se haga efectivo y se ponga en marcha "el plan de control y gestión ética de colonias felinas, que se llevó a aprobación a pleno el pasado 26 de septiembre". Un proyecto que ha estado en exposición pública "sin que haya habido alegaciones", explicaba, ya que fue una de sus impulsoras. Además, recuerda que la memoria técnica de inversión para el mismo fue aprobada por una unanimidad y que ha pasado casi un año y no hay avances. "A fecha de hoy no existe ninguna colonia felina en este municipio, es más, ni siquiera se ha citado a los colaboradores que se han ofrecido voluntariamente para recibir la formación necesaria que la pondría en marcha, ni se ha adquirido el material necesario. Tampoco se han adecuado las parcelas de titularidad municipal para estos menesteres”, concluía.

Asensi, en la misma línea reivindicativa, recuerda que el control de estas poblaciones felinas está recogido por ley y exige que se ponga en marcha lo antes posible. "No queremos ver como siguen matando gatos en Albalat", termina.

Este diario se ha puesto en contacto con la alcaldesa y con otros miembros del gobierno para conocer qué acciones se van a llevar a cabo por parte del ayuntamiento, pero no ha obtenido respuesta.