Un sprint de infarto corona a la campeona saguntina de triatlón

Livia Guillén lo ha vuelto a hacer. En esta ocasión fue en Águilas, donde fue la más rápida de la final en categoría juvenil del Campeonato de España de Triatlón sobre distancia sprint.

En un circuito de 250 metros a nado, 6,5 kilómetros en bicicleta y 2 kilómetros finales a pie, la atleta del TriCanet d’en Berenguer se clasificó como tercera en la preliminar y siguió al pie de la letra las directrices de su entrenador, Ramón Ejeda, para obtener un trabajadísimo triunfo en la final, a la que accedieron las 30 mejores.

Por sectores

La saguntina logró la medalla de oro con un tiempo de 23 minutos y 24 segundos, después de completar el primer sector en 3:48, con un retraso de 17 segundos respecto a la primera; el ciclismo en 11:43, casi 20 segundos por encima de la más rápida; la carrera a pie en 5:36, a 4 segundos de la más veloz; y dejarse apenas 2:15 en las dos transiciones, entre las que ganó seis posiciones.

Grandes rivales

Livia Guillén al cruzar la meta. / Fetri

Su quinto podio nacional de la temporada no fue fácil, ya que tenía como principales rivales a la catalana Marta Pardillas, que fue la más rápida en el agua, y la madrileña Sofía Andrés, que encabezaba la carrera tras el ciclismo. Sin embargo, Livia supo esperar su momento en la carrera a pie para imponerse en un apretadísimo final en el que las tres primeras apenas estuvieron separadas por tres segundos.

De menos a más

Desde su equipo explican que «salió bien posicionada del sector de natación y con la bicicleta llegó al box en el grupo de cabeza. Al final todo se decidió en un sprint entre las tres primeras». Este rendimiento de menos a más le llevó de nuevo hasta lo más alto del podio.