Algar de Palància se adentra en sus esperadas Fiestas de la Mercé

Las Fiestas de la Mercé vuelven este viernes 19 de septiembre a Algar de Palància. El municipio, situado en Camp de Morvedre, ha preparado un programa de actos que llega con la intención de alargar las vacaciones de verano todavía un poco más y que busca el disfrute de todos sus habitantes, tanto mayores como pequeños. De esta manera, desde el 19 de septiembre hasta el domingo 28, la localidad se engalanará para vivir unos días repletos de tradición, religión y de mucha música.

Este primer viernes festivo, a las 13:30 horas, tendrá lugar el encierro de trashumancia infantil, patrocinado por ACT Bous de Corro. Acto seguido, será el turno de la entrada y prueba de vacas de Hnos. Pons, a las 14:30. Por la tarde, llegarán las vacas y toro de la merienda, y para finalizar la jornada, las vacas y el toro embolado, también de la misma ganadería.

No obstante, y antes de este pistoletazo de salida, el miércoles 17 ya dio comienzo la Novena a la Mare de Déu de la Mercé, que finalizará el próximo jueves 25. Por parte del fin de semana, el sábado 20 de septiembre dará comienzo a las 14 horas con la entrada y prueba de ganado de la ganadería Hnos. Pons. Más tarde, a las 17:30 horas, continuará con la exhibición del ganado de la ganadería de German Vidal. A las 18 horas será la desencajonada del toro cerril de nombre Hebrea, patrocinado por A.C.T. Algar de Palància.

Gustavo Paradis será el encargado de ambientar el tardeo en el Centro Cívico y, después de la merienda, será el momento de la exhibición de vacas de la ganadería de German Vidal. Para terminar el día, a las 23 horas será la embolada del toro cerril de la tarde.

Última semana festiva

Como apunte, estos actos taurinos están organizados por el ayuntamiento con las ganaderías Hnos. Pons (Algar de Palància) y German Vidal (Cabanes). Desde el consistorio, agradecen toda la ayuda y participación recibida por parte de la Asociación Cultural Taurina (A.C.T.) de Algar de Palància, quienes se encargan de la exhibición del toro cerril.

La última semana festiva, por su parte, iniciará el viernes 26 de septiembre -en plena festividad de Sant Pere Nolasci Sant Ramon Nonat- con la visita de su párroco D. José a los domicilios de aquellos vecinos que no puedan acudir a misa, todo acompañado por tabalet y dolçaina. A las 14 horas será el turno del volteo de campanas y mascletá en la Plaça del Pobre, a cargo de la pirotecnia Peñarroya de la Vall d'Uixó.

Más tarde, a las 19, tendrá lugar la esperada misa en honor de Sant Pere Nolasc y Sant Ramon Nonat, cantada por la Coral Virgen de la leche de Torres Torres. Y por la noche, espectáculo variado con la cantante Alba María, la ventrílocua Lolita Torres y el ilusionista James Garibo.

Calderas en la Plaza Mayor. / A. P.

Día de la Mercé

El sábado 27, día de Nuestra Señora de la Mercé y momento álgido de sus fiestas, comenzará temprano con el Rosario de la Aurora por las calles de costumbre. Lo seguirá un pasacalle a cargo de la Agrupación Músico-Cultural y recogida de las autoridades locales y los miembros de la Junta de obras parroquiales.

A las 12 tendrá lugar la misa solemne en honor de la Mare de Deu de la Mercé, cantada por la Coral Virgen de la leche de Torres Torres, y la extraordinaria mascletá en la antigua carretera N-225, cerca del Puente del río Palancia, a cargo de la pirotécnia Peñarroya de Vall d'Uixó. A continuación, reparto de las calderas en la Plaza Mayor.

Entre los actos vespertinos, destacan a las 19:30 horas el pasacalle y a las 20 la tradicional procesión de la Mare de Deu de la Mercé, llevada por los turcos y por los turquets. Estará acompañada también por la Agrupación Músico-Cultural de Algar, el grupo de Danzas la Solana, y con el tabal y la dolçaina bailando danzas a lo largo de la procesión. Por la noche, actuación de la Orquesta Seven Crashers.

El domingo 28, último día de sus fiestas, se celebrará una misa a las 11 horas en recuerdo a nuestros difuntos. De 11 a 14 y de 16 a 18, habrá un parque infantil con colchonetas para los más pequeños. Y a las 21 horas, cena de Hermandad en la Plaza Mayor. Será de sobaquillo y la bebida, el picoteo y los cafés correrán a cargo del ayuntamiento. Al finalizar, se disparará la tradicional traca por la calle Valencia, que dará fin a las fiestas patronales del año 2025.