Convocan en Sagunt la segunda protesta contra el "basurazo"

Iniciativa Porteña vuelve a convocar a la ciudadanía contra la "polémica tasa de basuras", conocida como “El Basurazo” el próximo martes día 30 de septiembre en la "Tenencia de Alcaldía de El Puerto".

Los segregacionistas insisten en que la "tasa es abusiva", subiendo más del doble el pago que van a tener que afrontar los vecinos. Cabe recordar que esta es la segunda concentración promovida por Iniciativa Porteña, a lo que hay que sumar una audiencia pública donde explicaron pormenorizadamente en qué consistía “El Basurazo”.

El portavoz de IP explica que: “En breve todos los vecinos comenzarán a ver los recibos con la subida inadmisible promovida por el PSOE e Izquierda Unida. Una subida que va a pasar de los 52€ hasta los 111€, algo que desde nuestro partido consideramos abusivo y que creemos firmemente en que esta subida se podía haber realizado de una forma más progresiva y cómoda para el bolsillo del ciudadano”.

Desde Iniciativa Porteña insisten en la falta de gestión del equipo de gobierno: “PSOE e Izquierda Unida se escudan en que una directiva europea sobre residuos les ha obligado a llevar a cabo esta desproporcionada subida, pero es que han tenido 3 años por delante para buscar soluciones a esta directiva europea y se han visto obligados a subir la tasa en el tiempo de descuento porque no habían trabajado este asunto durante estos 3 años y se han visto abocados a última hora a aplicar una nueva ordenanza sin apenas estar trabajada”.

Cartel de la convocatoria. / IP

Falta de limpieza

Otro de los asuntos que se denunciará en la concentración será la falta de limpieza y suciedad que existe en 'El Puerto'. Márquez señala que: “Si El Puerto estuviera impoluto creo que no habría quejas al aumento de la tasa, pero en este caso es todo lo contrario, pagamos más y no se ven mejoras en la limpieza, hay malos olores por las calles y los contenedores y papeleras rebosan basura tras estar varios días sin estar recogidos”.

Desde IP vuelven a insistir en la falta de gestión como problema fundamental: “La situación de limpieza en El Puerto se ha deteriorado de manera evidente en los últimos meses. La falta de organización y de planificación adecuada está provocando que nuestras calles y espacios públicos presenten un estado cada vez más descuidado”, añade Márquez.

Para finalizar, Márquez llama a la asistencia para el próximo día 30 de septiembre: “Confiamos en conseguir nuevamente una gran asistencia en esta segunda concentración y reclamar pacíficamente que la subida de la tasa de basuras es absolutamente desproporcionada. Os esperamos a todos”, termina el comunicado.