El hostelero del Garbí dimite como concejal de Vox

El veterano hostelero José Ramón Mateu, que ha acaparado este verano todo tipo de titulares al cambiar en julio el candado de la ermita del Garbí asegurando haberla comprado, ha presentado su dimisión como concejal de Vox en Estivella.

La decisión la ha comunicado al ayuntamiento este mes pues, como ha explicado a Levante-EMV, tiene "ya muchos frentes abiertos a sus 86 años". De este modo, se refiere no solo a su conflicto legal con el consistorio por una titularidad de la ermita que tanto la conselleria como el ayuntamiento y el Registro de la Propiedad consideran municipal, por más que él afirme tener las escrituras. También alude a los negocios particulares que regenta desde hace años, como un restaurante y un camping, así como a una de sus pasiones: La organización de una nueva edición de una Vuelta Ciclista a nivel comarcal.

El empresario José Ramón Mateu, junto a la ermita. / Daniel Tortajada

Tras haber sido concejal en distintos mandatos, José Ramón Mateu afirma que como edil "ya ha cumplido demasiado". "Parte del pueblo está a favor, otra está en contra", dice. No obtante, desliga su renuncia a toda la polémica con la ermita o a que brigadas forestales de la Conselleria de Medio Ambiente y la Policía Local de Estivella hayan retirado recientemente todo rastro de la "ocupación ilegal" del templo y de la colocación del chiringuito, al cambiar el candado del recinto y requisar el mobiliario apilado en el exterior.

En este sentido, niega que la dimisión haya sido improvisada y asegura que desde la campaña ya barajó no acabar el mandato. "Pactamos en el partido, ya hace año y medio, que me iría cuando me cansara. Y ahora, la verdad es que dejándomelo, me quitaré estrés", dice.

José Ramón Mateu, con senderistas, en la ermita. / Levante-EMV

Vitalidad

Su marcha se ha producirá después de un verano en el que José Ramón Mateu no ha dejado de exhibir tanto vitalidad como obstinación pues, durante semanas, se negó a atender los requerimientos del ayuntamiento y la conselleria para que devolviera las llaves de la ermita y dejara de montar, en pleno parque natural de la Sierra Calderona, una especie de chiringuito en el que ofrecía bebidas frescas a cambio de donativos .

Esto se ha visto en la misma ermita, a la que acudía los fines de semana, para abrirla a los visitantes, hacerse fotos con ellos, tanto junto a la Creu como en su "chiringuito" y pedirles donativos para sus proyectos en la zona que, en realidad, chocan con la protección del lugar.

Busto de José Ramón Mateu. / Levante-EMV

Tras anunciar la contratación de un ermitaño, Daniel Ponce, que cuida ya del templo, Mateu también celebró por todo lo alto este verano el 25 aniversario de su camping, donde inauguró hasta un busto donde se le veía haciendo el símbolo de la victoria.

Sustituto

Ahora, después de despedirse de la corporación, su previsión es que su acta de concejal la asuma la persona que ocupaba el número 2 de la lista, Alberto de Jesús, un hombre con experiencia como concejal de esta formación en el anterior mandato, pero en otra localidad, Puçol. "Él trabajará para que Vox se consolide", afirma Mateu, resaltando su reciente participación en Madrid en un acto con el líder del partido, Santiago Abascal, al que explicó su proyecto de cruz gigante.