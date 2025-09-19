Nuevo cortafuegos de 39 metros de anchura en Sagunt

Un nuevo cortafuegos de 39 metros de ancho y más de un kilómetro de largo. Esto es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Sagunt, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, en la zona de montaña El Espartal. Se trata de un lugar situado cerca de la exclusiva urbanización Los Monasterios, que linda con Puçol, y hace seis años inició un expediente de segregación para dejar el municipio e integrarse en el de L' Horta Nord.

La actuación, que comprende un área de 3,87 hectáreas, cuenta con una ayuda de 20.155 euros procedente de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y está recogida en el fondo estratégico municipal de prevención de incendios y gestión forestal.

Actualmente, los trabajos están consistiendo en la limpieza del camino forestal que constituye el eje del cortafuegos, quitando la vegetación. Los restos vegetales gruesos se están apilando a pie de pista para su aprovechamiento posterior por parte de los vecinos. El resto del material vegetal más fino procedente de las cortas y podas se eliminará mediante astillado in situ para acelerar la incorporación de la materia vegetal al suelo, como explican desde el consistorio.

El alcalde, Darío Moreno, asevera que esta actuación “demuestra nuestro compromiso con el medio ambiente y con la respuesta hacia las emergencias”. Además, ha pedido al resto de administraciones, entre las que se encuentran la Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana, que den “los recursos para que los ayuntamientos podamos continuar con estas actuaciones que consideramos imprescindibles”.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Jorge Vidal, señala: “Estamos haciendo actuaciones que nos marca nuestro plan de prevención de incendios forestales que se redactó hace unos años y, conforme vamos teniendo financiación, vamos programando actuaciones”.

Para la ejecución de esta actuación el departamento de Medio Ambiente ha contratado una asistencia técnica y una empresa que ha ejecutado los trabajos, resultando adjudicatarios de los contratos la ingeniera técnica forestal Gemma Peiró y Aper Ambient SL respectivamente.

Otras actuaciones