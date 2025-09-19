Sagunt multiplica las bonificaciones para minimizar el ‘basurazo’ en 2026

Con el presupuesto del Ayuntamiento de Sagunt para 2026 en plena elaboración, el gobierno municipal ha lanzado las primeras modificaciones fiscales, que empiezan por la tasa de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, el conocido ‘basurazo’, que para este 2025 ha supuesto un incremento por vivienda del 113 % respecto al año anterior.

La comisión de Hacienda de este jueves sirvió para presentar la propuesta, que el concejal del área, Toni Iborra, deja claro que «es fruto de un trabajo técnico de muchas horas por parte de la SAG y Gestión Tributaria», con el objetivo de «aplicar unas reducciones que supongan tanto un alivio directo como una recompensa del esfuerzo de las familias, comerciantes y hosteleros en la reducción de la generación de residuos y el reciclaje».

Personal de la SAG durante la limpieza en un día de mercado extraordinario. / Daniel Tortajada

La cuota por vivienda, que se mantendrá en los 111 euros anuales, seguirá sosteniendo la mayoría de la tasa, con una recaudación prevista de casi 4,4 millones, un 87 % del total. Sin embargo, las bonificaciones se amplían por la utilización de los ecoparques y la recogida tanto domiciliaria de enseres como selectiva de aceite doméstico usado hasta un máximo del 40 %, es decir, la cuota se quedaría en 67 euros.

Actividades económicas

Pero los mayores descuentos se aplicarán a las actividades económicas, con el sistema puerta a puerta, la implantación de planes de minimización de residuos, la participación en campañas de sensibilización, la donación de excedentes a entidades sociales y la instalación de puntos de recogida de aceite o pilas, que permitirán una rebaja de la tasa hasta la mitad.

De esta forma, en palabras de Iborra a Levante-EMV, «la propuesta repercutirá de forma sustancial en comercios, hostelerías y profesionales, que, si se acogiesen a todas las reducciones, pagarían menos que en 2024». Además de estas rebajas ambientales, la nueva tasa contemplará bonificaciones de hasta el 90 % para las personas en situación de riesgo de exclusión social, que se deberá acreditar mediante informe municipal, y de hasta el 50 % para las familias con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.

Eliminación de la cuota de garajes

Otra de las modificaciones que recogerá la ordenanza fiscal es la eliminación de la cuota de garajes y aparcamientos, que se estableció para este año en los 111 euros, porque se considera que no generan residuos.

Iborra apunta que "reducir la tasa de basura a nuestros comercios, hostelería y familias significa apostar por su competitividad, aliviar sus cargas fiscales y acompañarles en el esfuerzo diario que realizan por dinamizar la economía de nuestra ciudad. El próximo año veremos una vuelta a la normalidad, gracias a la reducción del coste del servicio, motivada principalmente por la disminución de los gastos de implementación y adaptación de la ordenanza a la normativa europea".

Escenario "muy positivo"

El socialista insiste en que "se abre un escenario muy positivo, ya que el nuevo marco permitirá rebajas de la cuota por debajo de lo que se pagaba en 2024. Sabíamos que el primer año -por este 2025- sería complicado, pero hemos cumplido con nuestro compromiso de premiar el comportamiento ciudadano más sostenible".