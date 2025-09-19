El Saguntino se prepara en casa para un rival "difícil y peligroso"

El Atlético Saguntino se enfrenta este domingo 21 de septiembre al Buñol, en el partido correspondiente a la Jornada 3 de Tercera División Grupo Sexto. El choque tendrá lugar en Nou Morvedre, a partir de las 18 horas y los tobillos buscarán su tercera victoria consecutiva para estar en lo más alto de la clasificación.

El entrenador Guillem Beltrán destaca que "la preparación es diferente para cada partido. Cada rival es distinto y nos exige un nuevo contexto y hacer un encuentro nuevo".

Con respecto a las sensaciones del vestuario después de empezar la liga con dos victorias y líderes en la tabla, Beltrán cuenta que "ganar dos encuentros ayuda en el punto de confianza, pero no podemos relajarnos porque el Buñol no tiene nada que ver con los dos equipos anteriores" .

El equipo preparando la temporada en un partido / Judith Amigó

Rival

"Delante tendremos a un equipo fuerte, experimentado, de futbolistas muy difíciles de defender porque son gente muy grande. En la parte alta tiene gente muy rápida. Además, vienen de una dinámica de dos partidos sin encajar gol que sumados a los 5 últimos de la temporada anterior nos hace ver que va a ser muy difícil marcar. A esto se suma que ellos en cualquier jugada a balón parado son muy peligrosos", añade con respecto al rival.

A pesar de que el equipo ha empezado muy bien la temporada, el entrenador considera que aún hay mucho por hacer: "Las expectativas están siendo cada vez más altas por los resultados y las sensaciones que dejan los jugadores. Nosotros intentamos cada semana, bajarles y que no crean que ya hemos hecho mucho. Los veo muy concretados en el partido. Al final es un poco ir cada semana compitiendo y no creernos nada porque nos queda aún mucho camino por recorrer’