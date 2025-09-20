El calor en las aulas deja niños mareados en Morvedre

Las altas temperaturas que se están soportando en las aulas y las plazas de profesorado por cubrir están causando indignación en muchos centros públicos del Camp de Morvedre, donde la Coordinadora Comarcal de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) afirma que ya se han llegado a dar casos de niños mareados.

Los termómetros han superado dentro de las clases los 30º en colegios del Port de Sagunt como Victoria y Joaquín Rodrigo o Vilamar, pero también en el IES La Vall de Segó; un último lugar donde se ha alcanzado esa temperatura a las ocho de la mañana, según los datos recogidos por CC OO. El malestar también ha hecho que algunos profesores del CEIP Ausiàs March hayan llevado ventiladores de sus casas mientras las AMPAS resaltaban las quejas recibidas por el calor desde puntos como el IES Jaume, el colegio Begoña que ya pidió sin éxito sombras para el patio, el CEIP Vilamar o el CEIP Mediterráneo.

Temperatura en un colegio del Port de Sagunt. / Levante-EMV

"Prácticamente, todos los centros están igual, con un calor insoportable en muchas clases", resumen desde la Coordinadora Comarcal de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas).

Apenas los edificios de reciente creación o las aulas prefabricadas nuevas se libran mayoritariamente de esta problemática como precisan desde la Unión Comarcal de CC OO, si bien en el IES número 5 del Port de Sagunt se han llegado a registrar 32º, según apuntan desde la coordinadora de Ampas.

El sindicalista de CC OO Francesc Cayo incide en que en muchos colegios e institutos, la situación "es insoportable". "Los alumnos están muy agotados. Desde primera hora, están sudando. En los patios al sol, ya te puedes imaginar. Hacer la educación física a partir de las 10 de la mañana es imposible", dice insistiendo en que el sindicato "lleva años pidiendo a la Conselleria que se adapten las infraestructuras educativas a la emergencia climática. Se necesitan sistemas de ventilación y climatización dentro de los edificios, naturalizar los patios e incrementar las zonas de sombra para crear espacios bioclimáticos más resilientes a las altas temperaturas".

Uno de los memes que ha empezado a circular. / Levante-EMV

Climatización portátil que se queda corta

Pese a que las direcciones de muchos centros han destinado recursos a comprar aparatos de climatización portátiles, estos se quedan cortos en muchos casos, como apuntan desde CC OO. En otros, como el CEIP Cervantes, el colegio ha instalado aire acondicionado en las tres aulas más calurosas "y estamos barajando ideas en AMPA junto con el colegio para conseguir dinero de algún modo", explican desde la asociación, añadiendo que "llevan años esperando la reforma del patio y sus accesos, una obra que estaba prevista para este verano pero que nunca llega”.

Francesc Cayo subraya que la situación "no es exclusiva del Camp de Morvedre, sino que está generalizada. El curso se ha adelantado y los veranos cada vez son más calurosos por el cambio climático". Igualmente, recuerda que la temperatura en el centro de trabajo debe estar entre los 17 y los 27°C y la humedad no debería de pasar del 30% a los 27 calor o los 17 de frío, de acuerdo con la normativa de salud laboral y prevención de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.