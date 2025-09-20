El Grau Vell de Sagunt es escenario de estudio de arqueología subacuática de la UV

Esta semana, el Grau Vell de Sagunt ha sido el escenario de las prácticas de la Microcredencial en Arqueología Náutica y Submarina, una formación que se incluye dentro de la colaboración establecida entre la Universitat de València y la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura a través del Centro de Arqueología subacuática de la Comunitat Valenciana.

La microcredencial tiene como finalidad acercar al alumnado los principales campos de estudio de la arqueología subacuática, ofreciendo formación en técnicas de teledetección, cartografía, registro y análisis de datos, así como en la normativa e instrumentos aplicados al patrimonio subacuático. Además, los estudiantes adquieren conocimientos sobre la construcción de embarcaciones históricas y desarrollan habilidades prácticas en un entorno submarino real, aplicando tareas de registro y topografía en yacimientos arqueológicos.

Estudiantes con el Ayuntamiento de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Sinergias

El concejal de Universidad, Ciencia e Innovación, Toni Iborra, se muestra satisfecho por la buena acogida de estas iniciativas: “Estamos muy contentos de que Sagunto acoja esta formación de calidad, una iniciativa que refuerza las sinergias entre nuestras instituciones”. Además, señala: “Esta colaboración está ampliando de forma significativa la oferta formativa para la ciudadanía, diversificando las oportunidades de aprendizaje y acercando el conocimiento universitario al municipio”.

Por otro lado, la concejala de Patrimonio Histórico e Industrial, Natalia Antonino, expresa que este tipo de formaciones “contribuyen a la difusión, el conocimiento y la promoción del patrimonio arqueológico y ahondan en el conocimiento de un patrimonio tan singular y menos accesible como es el patrimonio subacuático”.

Este programa forma parte del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Sagunt y la Universitat de València para impulsar la formación continua y de calidad en el municipio. Dentro de este marco se incluyen también la Microcredencial en Química Industrial Básica y el proyecto Nau Gran de Sagunt, dirigido a personas mayores de 50 años.