De cent en Cent
Novenes per acabar amb la sequera a Sagunt
Les festes patronals van ser d'especial agraïment a la capital de Morvedre
Lluís Mesa
La festa més destacada de juliol es va realitzar a Petrés, com relatava el Diario de Valencia el 5 de juliol. Prèviament, en el mes de juny, s’hi havia celebrat una novena a la patrona perquè acabara amb la sequera. Al segon dia, començà a ploure i van regar-se des de llavors els camps amb normalitat.
Per eixe motiu, les festes patronals van ser d’especial agraïment. El 5 de juliol voltejaren les campanes. El dolçainer de la Vilavella Pascual Sanahuja i la banda del poble feren un passacarrer. A les 22.00 hores, s’inicià una serenata i s’acabà amb una cordà. Dilluns 6 de juliol va fer-se la missa major a les 10.00 hores. Oficià el vicari de Segart, assistit pel rector d’Albalat i el capellà del convent de Santa Anna de Sagunt.
La càtedra l’ocupà el rector ecònom Juan Francés Pastor. El programa es tancà amb la processó a les 20.00 hores. Els focs pirotècnics foren disparats pel pirotècnic de la localitat Ramón Montañana.
Esdeveniments accidentals
Els esdeveniments accidentals s’iniciaren l’1 de juliol en el diari El Pueblo. La premsa relatava que el ciclista de Sagunt Miguel Ramos Ale va caure en un pont prop de Sogorb. Es va fer ferides de consideració. L’escenari del segon accident fou el pas a nivell pròxim a l’estació saguntina. El 10 de juliol ho contava Las Provincias. Una locomotora que feia maniobres va xocar el 7 de juliol amb un autobús que anava al Port de Sagunt. Sortosament, encara que el vehicle estava ple de passatgers, solament hi hagué una dona ferida greu. Es tractava de la saguntina Emilia Juan Espert, de 21 anys. Amb pronòstic més lleu, van ser ateses Amparo Gascó de 17 anys i Miguel García Jiménez.
Els accidentats es trobaven en eixe moment en la caseta del guardabarrera. Van ser ateses en primera instància pel metge de la “Compañía del Norte” Esteban Blanco i el forense Rafael Moya. Segons deia El Pueblo del 10 de juliol, “el maquinista se merece un premio” pel fet que no hi haguera hagut víctimes.
Finalment, cal esmentar la caiguda que la veïna de Sagunt Remedios Gallego Benito, de 42 anys, va patir a la ciutat de València. El pronòstic era greu. La notícia estava en El Pueblo del 14 de juliol. El mateix diari, el 19 de juliol, relatava que en un carrer de Sagunt va ser atropellat Adolfo Samper Casas per un cotxe. Patí fractures, ferides contuses i commoció cerebral. El pronòstic era greu.
Els bous varen ser notícia
Els bous foren notícia. En Las Provincias del 7 de juliol s’esmentava que s’havia realitzat una jonegada a benefici de l’Asil dels Pobres. Torejaren el ‘buen torero’ de Sagunt Ismael Escrig i el “valiente aficionado” Daniel Góngora. Este últim va actuar de “sobresaliente”. Els dos foren molt aplaudits. Al saguntí li donaren dos orelles. La ramaderia era de Domeq.
L’agrupació excursionista “La Valkyria” de Mataró va visitar la localitat el 27 de juliol. Van estar en l’Ajuntament, l’església de Santa Maria, el castell i els Forn Alt. En el jutjat va celebrar-se el juí contra Federico Cortés per fer-se passar com a Guàrdia Civil. L’acusat fou defés per Pedro Ribelles.
En el municipi d’Estivella va destacar la defunció de José Tortonda Blasco. Era un dels grans propietaris de la localitat i marit de la difunta mestra Concepción Pérez Bisbal.
També hi van arribar les dones del sindicat femení catòlic per a passar uns dies en la casa que tenien en la localitat. La colònia estava formada per aprenents de 15 a 17 anys..
En agost també foren torejats bous a Sagunt. Però, eixa i unes altres notícies formaran part del pròxim “De cent en cent”.
